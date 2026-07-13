Nueva imagen para las terrazas de la plaza del Ayuntamiento de Valencia: línea clásica, tonos crudo y sombrillas cuadradas

Nueva imagen en las terrazas de la plaza del Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia renovará la imagen comercial y de la hostelería de la plaza del Ayuntamiento. El objetivo del Consistorio es corregir la actual fragmentación visual y transformar el espacio en un entorno urbano coherente con los elementos urbanos del centro de la ciudad.

La iniciativa, según informó el Ayuntamiento este lunes en un comunicado, ha sido impulsada por el Servicio de Turismo tras un trabajo de análisis técnico, de estudio de referentes internacionales y de coordinación con los arquitectos responsables de la futura reurbanización de la plaza.

A raíz de la aprobación del Catálogo de criterios de elementos urbanos para la integración urbanística y paisajística de Ciutat Vella, el Ayuntamiento promovió una serie de reuniones con los establecimientos de hostelería con terraza autorizada en la plaza para unificar los modelos y consensuar una imagen común.

El documento elaborado planteaba tres líneas estéticas diferenciadas para la homogeneización de las terrazas y de la imagen comercial de la plaza.

Tras analizar las distintas alternativas, el equipo redactor del proyecto de reurbanización integral de la plaza del Ayuntamiento ha respaldado la denominada Línea Clásica, al considerarla la opción que mejor responde tanto a las necesidades actuales del espacio como a su configuración futura.

Esta propuesta prioriza el valor estético y el respeto al carácter monumental del entorno, garantizando que la renovación de las terrazas sea plenamente compatible con el diseño definitivo.

De este modo, se evita la implantación de soluciones provisionales que deban modificarse en los próximos años y se asegura una transición ordenada hacia el nuevo espacio urbano.

El documento resultante se someterá a dictamen de la Comisión municipal de Patrimonio y, si procede, dará lugar a una modificación puntual de la ordenanza reguladora que lo desarrolle.

La plaza del Ayuntamiento se encuentra en el área de protección visual de algunos de los edificios más representativos del patrimonio valenciano, como la Casa Consistorial, el Palacio de Comunicaciones, el Ateneo Mercantil o el edificio Rialto, todos ellos integrados en un entorno de especial valor patrimonial.

En este contexto, la actuación persigue que el mobiliario y la imagen comercial acompañen a la arquitectura, sin competir con ella, reforzando la identidad de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Nueva imagen

El diseño seleccionado se articula en torno a una paleta cromática unificada, con estructuras metálicas en gris forja o negro grafito y elementos textiles en tonos blanco roto o crudo.

Las sombrillas, principal elemento visual de las terrazas, serán cuadradas, de tejido acrílico y sin faldón, configurando una imagen más limpia y ordenada que contribuya a poner en valor el conjunto arquitectónico de la plaza.

Este mismo lenguaje se traslada al resto del mobiliario. Las sillas, de estructura metálica con acabado mate y asiento de rejilla fina, y las mesas, plegables y agrupables, han sido seleccionadas por su funcionalidad y por su capacidad para integrarse de forma discreta en el entorno.

Imagen de las terrazas Ayuntamiento de Valencia

La propuesta se completa con una iluminación de sobremesa cálida y de baja intensidad, concebida para mejorar la experiencia de los usuarios sin interferir en la iluminación de las fachadas protegidas.

La actuación se extiende también a la imagen comercial de los establecimientos. El documento establece criterios comunes para la rotulación, los escaparates y el resto de elementos visibles desde el espacio público, con el fin de lograr un paisaje urbano más armónico y coherente.

Los rótulos deberán integrarse en la arquitectura de los edificios mediante materiales de acabado mate, colores neutros o metálicos naturales y soluciones que respeten el carácter patrimonial del entorno.

Asimismo, el nuevo modelo elimina la presencia de logotipos de marcas comerciales en sombrillas y otros elementos de las terrazas, así como los patrocinios, las pantallas digitales dinámicas y cualquier otro soporte de publicidad invasiva que altere la percepción del espacio público o reste protagonismo al patrimonio arquitectónico.

Tal y como destacó la concejala de Turismo, Paula Llobet, este proyecto "es el resultado de trabajo riguroso, trazado con un profundo respeto por nuestro patrimonio".

"Queremos que la plaza vuelva a respirar, que su arquitectura brille sin estridencias y que el comercio conviva en perfecta sintonía con la belleza de nuestro centro histórico, devolviéndole a València el sosiego y la dignidad que merece", añadió.