El Ayuntamiento de València concede 5.465 licencias para construir viviendas en tres años: un 60 % más que el Botànic

El Ayuntamiento de València ha informado de que, en tres años de gobierno, ha concedido 5.465 licencias para construir vivienda de nueva planta y ha señalado que se trata de un 60 % más que las que construyeron "el gobierno Compromís y PSOE a lo largo de sus ocho años de mandato".

Según ha informado la Corporación en un comunicado que recoge EFE este domingo, el gobierno municipal también ha puesto en marcha "cerca de 1.000 viviendas públicas en tres años, frente a las solo catorce que hicieron en ocho años Compromís y PSOE".

En concreto, desde el segundo semestre de 2023 y hasta el primer semestre de 2026, la Delegación de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha concedido un total 5.465 licencias de vivienda de nueva planta y, de ellas, 2.501 se han otorgado en el último año, entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, lo que representa el 45,76 % sobre el total de las concedidas.

El Ayuntamiento ha destacado que en los tres años de gestión del actual equipo de gobierno se han concedido un 58 % más licencias de obra nueva.

"Detrás de estas cifras está el compromiso de este gobierno con una política de vivienda basada en resultados. Desde el primer momento priorizamos la tramitación de licencias para facilitar el aumento de la oferta y dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudad", ha manifestado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

Solo en el primer semestre de este año se han concedido 1.484 licencias de vivienda de nueva planta y, además, la Corporación ha afirmado que hasta el 30 de junio de 2026 se han concedido casi cinco veces más licencias que en el mismo periodo de 2023, cuando se otorgaron 318.

Estos resultados son "la consecuencia de una estrategia sostenida de reorganización de la tramitación, refuerzo de la capacidad de respuesta administrativa y priorización de los expedientes vinculados a vivienda, con el objetivo de reducir plazos y resolver un mayor número de solicitudes en menos tiempo", ha resaltado el comunicado.

"Agilizar licencias no es un fin en sí mismo: es la vía para que la vivienda llegue antes. Por eso hemos priorizado estos expedientes desde el primer minuto", ha señalado Giner.