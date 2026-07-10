Valencia inicia la reconversión del Veles e Vents en una sede del Palacio de Congresos para atraer turismo 'MICE'

El Ayuntamiento de Valencia ya ha iniciado el plan para relanzar el emblemático edificio Veles e Vents como subsede del Palacio de Congresos.

Tal y como avanzó la alcaldesa, María José Catalá, en una entrevista con EL ESPAÑOL, el objetivo es apostar por este icónico edificio de la Marina para captar el turismo de congresos (MICE).

La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes una moción conjunta para implantar un nuevo modelo de usos y gestión en el edificio.

El consistorio iniciará los trámites para que este espacio, construido originalmente para la Copa América, se convierta en una infraestructura de utilidad pública orientada a la investigación y promoción de la gastronomía mediterránea, el turismo de congresos (MICE) y la innovación tecnológica.

El acuerdo establece que, tras la ejecución de las obras de conservación y mejora necesarias, la gestión integral del Veles e Vents será asumida por el ente público empresarial Palau de Congressos de València.

La concejala de Innovación, Tecnología, Agenda Digital e Inversiones, Paula Llobet, destacó que esta reordenación integral de usos se alinea con el Enclave Tecnológico 46 València Mediterranean Tech Hub, recientemente aprobado por el Consell y en cuyo ámbito está incluido el edificio.

"Con este paso, recuperamos el Veles e Vents para convertirlo en el escaparate internacional de nuestra innovación y unimos nuestra potente tradición gastronómica con la tecnología más vanguardista y el turismo de calidad", destacó la edil.

Nuevos usos

El proyecto plantea una reordenación de los espacios del inmueble en cuatro grandes áreas.

En primer lugar, una zona de gastronomía mediterránea que incluirá aulas de formación y exhibición de cocina, laboratorios de I+D gastronómico para emprendedores y mercados de origen para la promoción del producto local.

En segundo lugar, estancias para eventos corporativos y de congresos, con auditorios y salas modulares.

Las otras dos áreas se destinarán a exposiciones y ferias comerciales, con vestíbulos polivalentes y muestras de marca y a espacios de incentivos y zonas de trabajo y contactos con áreas sociales, terrazas y zonas de descanso.

El nuevo modelo requiere adaptar el planeamiento urbanístico a la vocación pública del edificio. La parcela en la que se ubica el Veles e Vents tiene asignado actualmente un uso principal recreativo, de carácter terciario, un encaje pensado para la explotación del inmueble por operadores privados como ocurría hasta ahora.

Sin embargo, el convenio por el que la Autoridad Portuaria cedió gratuitamente el edificio al Ayuntamiento en 2013 exige que este se destine a fines de utilidad pública o interés social.

Por ello, la Junta de Gobierno ha encargado al Servicio de Planeamiento que inicie los trámites para elaborar, tramitar y aprobar una modificación puntual del Plan Especial de la Marina, que establecerá el "uso dotacional público" como uso dominante de la parcela.

Paralelamente, los servicios técnicos del Ayuntamiento iniciarán los trámites para elaborar los proyectos de obras de conservación y mejora necesarios para adecuar el edificio a sus nuevos usos, tras años de explotación por parte de terceros.

Para evitar el abandono temporal y el consecuente deterioro del edificio mientras se tramita el cambio, el Ayuntamiento solicitará al órgano de cooperación interadministrativa con la Autoridad Portuaria que se pronuncie sobre el desarrollo transitorio de la actividad actual del inmueble.

Cabe recordar que el actual contrato de arrendamiento finaliza el próximo 7 de septiembre de 2026.