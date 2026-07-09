Valencia avanza en la ordenanza que permitirá que las mascotas puedan entrar en edificios públicos municipales

El Ayuntamiento de Valencia avanza en la nueva ordenanza de tenencia animal que permitirá el acceso de las mascotas a los edificios públicos.

La concejalía de Bienestar Animal abrió este miércoles el plazo de 20 días hábiles de consulta pública previa para la elaboración de la nueva normativa que sustituirá a la actual, aprobada en 1990. El objetivo es aprobarla durante el primer semestre de 2027, antes de las elecciones municipales.

La nueva norma municipal regulará los derechos y obligaciones de las personas responsables de las mascotas; la circulación, transporte y acceso de los animales de compañía; las actividades festivas con animales; y, la gestión municipal de las colonias felinas.

Se trata de adecuarla a la legislación nacional y autonómica vigente y regular la tenencia de animales de compañía desde "su consideración como seres sintientes".

La ordenanza se elaborará desde cero, puesto que la norma municipal vigente fue aprobada en 1990 y no responde al marco normativo actual, ni a las necesidades municipales de gestión en materia de bienestar animal.

Nació con un enfoque centrado básicamente en la higiene urbana, la salud pública y la prevención de molestias vecinales. De hecho, permite el sacrificio "en última instancia" de los perros recogidos por los servicios municipales pasado un determinado plazo, algo totalmente prohibido por la actual legislación.

La nueva ordenanza tendrá que recoger esta prohibición y actualizar el régimen sancionador, todavía en pesetas en la histórica ordenanza.

Además, prevé la implantación de un programa de gestión de las colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Convivencia

Desde el área que dirige Juan Carlos Caballero (PP) destacaron que se ha trabajado con entidades como el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia o las facultades de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de la Universidad Católica de Valencia para la elaboración del nuevo texto.

El concejal aprovechó la celebración del Día Mundial de los Animales el pasado 4 de octubre para anunciar que la nueva norma permitirá la entrada de animales de compañía en espacios públicos municipales.

El concejal Juan Carlos Caballero con un gato Ayuntamiento de Valencia

"Hoy en día las mascotas pueden acceder a muchos establecimientos públicos, como cafeterías o comercios, por lo que no tiene sentido que no puedan acceder a edificios públicos", aseguró.

Explicó que el texto de la ordenanza incluirá que las personas puedan acceder acompañadas de sus mascotas siempre y cuando estén debidamente atadas en correas o dentro del transportín.

En esta línea, afirmó que el Consistorio encargó un estudio sobre la convivencia urbano-animal cuyas conclusiones también se tendrán en cuenta en la nueva regulación.

El concejal consideró que una buena convivencia "requiere dos pilares fundamentales: bienestar animal y respeto vecinal". "Siempre hay que pensar en el bienestar de los animales, pero también en la convivencia y en el respeto de los vecinos y vecinas", añadió.

La Ley

La Ley nacional de Bienestar Animal, que entró en vigor en 2023, persigue el sacrificio cero y luchar contra el abandono. La normativa prohíbe comprar mascotas en tiendas o en internet, así como dejar a un perro solo más de 24 horas consecutivas.

Tampoco permite que se mantengan atados o deambulen por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento.

Así, establece multas de 500 a 10.000 euros para las infracciones leves, como dejar atado al animal en la puerta de un supermercado.

Las graves, como el abandono, son sancionadas con multas que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros; y las muy graves, como el adiestramiento para peleas o el sacrificio no autorizados, con multas hasta 200.000 euros.