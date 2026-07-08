La Guardia Civil se opone al derribo del cuartel de Cantarranas y pide a Catalá que ceda una instalación en la zona

La Guardia Civil se opone al derribo del cuartel de Cantarranas de Valencia previsto en el desarrollo urbanístico del nuevo barrio del Grao al considerar que no dispone de fondos suficientes ni instalaciones adecuadas para la reubicación de las unidades.

El Instituto Armado, que ha presentado alegaciones al PAI del Grao en contra de esta demolición, asegura que este cuartel es un bien de dominio público que ofrece un servicio público de interés general, por lo que considera que "una Administración local no puede prever de forma unilateral el derribo de un bien de dominio público".

En cualquier caso, en el documento consultado por EL ESPAÑOL, el cuerpo no rechaza el PAI que prevé el desarrollo de esta zona marítima de la ciudad, sin embargo, exige, en caso de que no pueda frenarse esta demolición, que el Ayuntamiento ceda unas instalaciones similares y próximas a la ubicación actual.

En esta línea, la Jefatura de Zona informa de que dicho cuartel alberga distintas unidades y viviendas. Además, señala que "no tiene disponibilidad económica ni acuartelamientos para la reubicación de las unidades sede del cuartel, teniendo que mantener las unidades y pabellones en el edificio".

Por otra parte, subraya que en los últimos años se han realizado "grandes inversiones en la mejora de las Instalaciones".

Por todo ello, añade que "solo cabría aceptar la desafectación y el derribo del cuartel, si previamente se hubieran cedido instalaciones similares en prestaciones y dimensiones, próximos al puerto de Valencia".

De esta manera, exige al Ayuntamiento de Valencia que "valore" la construcción de unas nuevas instalaciones o la reubicación en algún edificio de propiedad municipal en la misma zona.

Al respecto, aboga por una permuta del cuartel de Cantarranas por una infraestructura "equivalente en otra ubicación que solvente las necesidades operativas y logísticas del Cuerpo".