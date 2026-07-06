Catalá pide un informe jurídico sobre la entrada del edil de Vox en la sede de un sindicato: "Yo no lo hubiera hecho"

Captura del vídeo en el que se ve la entrada de Juanma Badenas. EE

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha encargado un informe jurídico sobre la entrada del concejal de Vox Juanma Badenas en el local del Sindicat d'Estudiants.

La primera edil rechazó pronunciarse hasta conocer todo lo que ha sucedido y qué motivó el acceso del edil a estas dependencias de propiedad municipal que están cedidas al sindicato. En cualquier caso, afirmó que ella "no hubiera hecho algo así".

El Sindicat d'Estudiants denunció el pasado sábado que Juanma Badenas había "irrumpido ilegalmente" en el local de la asociación estudiantil.

Así, detalló que cuando el pasado viernes por la tarde algunos de sus miembros se encontraron al llegar "la cerradura rota" y apuntó que tras visualizar las cámaras de seguridad comprobaron que "el concejal de Vox, acompañado de otras dos personas", había "irrumpido ilegalmente" en sus dependencias.

"Lo que vamos a hacer es tener un informe sobre cuáles son los antecedentes", aseguró Catalá. Respecto a si habrá alguna otra actuación desde su equipo de gobierno, Catalá manifestó que que "eso también entra en el informe jurídico" y ha remarcado: "todo lo vamos a analizar".

"Yo he sometido a evaluación jurídica absolutamente todo, no solo los antecedentes del centro", ha subrayado la alcaldesa, que ha repetido que su intención es saber "si estaba en vigor la cesión" del local, "cuál era el uso del inmueble" y, "por supuesto, el objeto principal: analizar por qué se entró, en qué condiciones y qué motivaba ese acceso".

Preguntada por la llave del local, la alcaldesa ha comentado que se trata de "una propiedad municipal" y que el Ayuntamiento "tiene una llave" de "todas las propiedades municipales" porque "es el propietario".

No obstante, matizó que, "a partir de ahí, hay que ver la situación de la cesión y qué motivó la entrada".

"Actitud delictiva"

Por su parte, el Sindicat d'Estudiants ha denunciado la "actitud delictiva" del concejal de Vox. Calificó la entrada en su local de "atropello a los derechos y libertades democráticas" y de "fascismo en estado puro". Al respecto, anunció que interpondrá una querella contra él.

Así lo explicaron representantes de la entidad, que se concentraron frente al consistorio, con carteles con los lemas "En defensa de nuestros derechos democráticos" o "Esto es fascismo".

El concejal de Vox, Juanma Badenas, y dos personas más, allanan ilegalmente el local del Sindicat d'Estudiants en València, rompen la cerradura, registran las salas y lo graban. Esto es fascismo.



Las imágenes de nuestras camaras lo han registrado. No puede quedar impune. Difunde pic.twitter.com/6iamDavR2j — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) July 3, 2026

A la convocatoria han asistido otros colectivos como FAMPA València, los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical o CGT y los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, Compromís y el PSPV, que han anunciado que llevarán el caso a la Fiscalía y han exigido a Catalá que le cese.

Desde el sindicato explicaron que disponen de este local desde hace tres años y la cesión del mismo por parte del Ayuntamiento "entra dentro de un programa de colaboración con distintas entidades" mediante una concesión pública.

"Si hemos podido tenerlo es porque obtenemos una de las mayores puntuaciones en esa concesión", defendieron.

Sobre Badenas, ha censurado que el edil de Vox llegara a entrar a su local "a cara destapada con la única intención de grabar un vídeo para sus redes sociales". A su juicio, no es "ninguna casualidad" porque "se ha visto cuál es la manera de actuar de este personaje".