El distrito de Jesús de Valencia tendrá un nuevo hotel de 4 estrellas y 63 habitaciones en la calle San Vicente Mártir

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a información pública la solicitud de licencia por parte de Puchanetti SL para un nuevo hotel en la calle San Vicente Mártir en el distrito de Jesús.

Se trata de un proyecto, según fuentes municipales consultadas por el ESPAÑOL, que prevé la construcción de un hotel de 4 estrellas y un total de 63 habitaciones.

Estará situado en la calle San Vicente Mártir, a la altura de la calle Moncayo y pertenece al PAI de estas parcelas que estaban sin desarrollar en el barrio de La Raïosa.

El nuevo establecimiento contará con siete plantas, un ático cubierto y un sótano, donde se instalarán los servicios del hotel, como los almacenes de cocina o la lavandería.

En la planta, además, habrá una cafetería abierta al público. También estará la cocina, la sala polivalente, la recepción y otros servicios. En el resto de pisos estarán las habitaciones. En última planta cubierta el diseño contempla una terraza exterior, con sauna, gimnasio y sala de lectura.

Es una zona de la ciudad en la que la oferta hotelera está creciendo en los últimos años, debido a la cercanía de la estación del AVE. Se trata mayoritariamente de hostales funcionales o alojamientos tipo boutique, como el The Venue Hostel o el Bestprice y Habitaciones Barra 89 de 2 estrellas cada uno.

El PAI

El PAI del Moncayo comprende el ámbito comprendido entre las calles Pianista Amparo Iturbi, San Vicente y Almudaina, un área donde había unas naves antiguas y parcelas degradadas.

La urbanización de esta zona permitirá la construcción de más de 200 viviendas nuevas, la creación de zonas verdes y el ensanche de la acera conocida como "de la muerte" por su extrema estrechez, lo que dificultaba el paso de los peatones y suponía un riesgo elevado para la seguridad.

Trabajos en el PAI de Moncayo Ayuntamiento de Valencia

El proyecto de reparcelación, impulsado por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo S.L, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2024.

Cuenta con una edificabilidad de 22.000 metros cuadrados de techo y una superficie global de 8.500, con un uso calificado como residencial.

Casi 5.000 metros cuadrados se destinarán a suelo de uso público, entre los que destacan los 1.000 de zonas verdes y espacios libres, así como los 3.200 de red viaria de prioridad peatonal.

Esta zona en desarrollo será un eje importante en relación con la actuación prevista en el entorno del Parque Central.

Vista aérea de la zona Ayuntamiento de Valencia

El sur de la ciudad se encuentra en plena fase de desarrollo y modernización, con proyectos clave para la zona como el bulevar García Lorca que se levantará sobre el soterramiento de las vías del tren que dividen los barrios de esta zona.

Además, en esta área está prevista la construcción de unas 8.300 viviendas entre los nueve planes que están en diferente estado de tramitación.