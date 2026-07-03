Veinte años del accidente de metro de Valencia: la ciudad rinde homenaje a las víctimas entre flores, aplausos y abrazos

Coronas de flores, abrazos, aplausos, música y poesía, y tres minutos de silencio para rendir homenaje a las 43 personas que fallecieron en el accidente de Metrovalencia de 2006.

Valencia se ha detenido este viernes por el vigésimo aniversario del siniestro que se saldó con 43 vidas y en el que otras 47 personas resultaron heridas.

La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J), acompañada de las principales asociaciones de víctimas de la dana, se han reunido frente al monumento ubicado en las inmediaciones de la estación de Jesús, formado por 43 relojes blancos, uno por cada víctima mortal, y siete relojes negros, que señalan la hora en la que se truncaron sus vidas -las 13:03-.

La entidad ha guardado tres minutos de silencio y, junto a los familiares de las víctimas, han conmemorado estos 20 años entre aplausos, poesía y música.

La presidenta de la AVM3J, Rosa Garrote, ha asegurado que los 20 años suponen "una cifra redonda", pero ha advertido de que el dolor y el recuerdo de los fallecidos les pesa "todos los días".

También ha subrayado que esta conmemoración es "un poco más especial" al estar acompañadas por las víctimas de la dana, "que están pasando por el mismo calvario y dolor que sufrimos nosotros".



"Nosotros conseguimos derrotar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible, inevitable y demostrar todas las deficiencias que había en materia de seguridad. Ver que en este momento hay otras asociaciones, como son las víctimas de la dana, que están pasando por la misma situación, nos indigna", ha dicho su hermana, Beatriz Garrote, que presidió la AVM3J de 2008 a 2015.

Las dos han coincidido en que, tras "una larga travesía en el desierto", lograron justicia -desde que en 2020 se dictó la sentencia que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV)- y disolverán la asociación tras repararse el monumento en la calle San Vicente Mártir, pero han incidido en que no haya habido responsabilidades ni disculpas políticas.



Por su parte, las víctimas de la dana han asegurado que, para ellas, la asociación del metro ha sido "referente de lucha y un ejemplo de dignidad, constancia y perseverancia" que les ha servido tras la tragedia de las riadas.

Las presidentas de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J), junto a las representantes de las asociaciones de victimas de la dana. Efe / Biel Aliño

"Nos asesoraron, nos informaron, nos advirtieron", ha explicado Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana.

En este sentido, la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y Álex Carabal, de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, han puesto en valor la ayuda "y el testigo" prestado y han agradecido el apoyo de la sociedad.

"Es un elemento más, un ánimo para seguir reclamando lo que a todas las víctimas nos une, que es verdad, justicia, reparación y memoria", han recalcado.

Al acto de homenaje han asistido, entre otros, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, la primera teniente de alcalde de Valencia, María José Ferrer San Segundo, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, representantes del grupo municipal Compromís como la portavoz, Papi Robles, y la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

"Memoria, dignidad y respeto"

El resto de representantes políticos también ha recordado este día que marcó a la ciudad de Valencia.

El primero de los actos institucionales ha comenzado con el minuto de silencio convocado a las 08:30 a las puertas del Palau de la Generalitat, presidido por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el resto de miembros del Consell.

Le ha seguido otro del Ayuntamiento de Valencia a las 12:00, con la presencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, y el resto de concejales.

Una hora después, coincidiendo con el homenaje de las víctimas -a la misma hora en que ocurrió la tragedia, 13:03- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha detenido durante un minuto todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.

Detalle del ramo de flores de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J), depositado durante el acto celebrado este viernes con motivo del vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia. Efe / Biel Aliño

La primera edil, en declaraciones a los medios de comunicación tras ese minuto de silencio, ha expresado la voluntad de los integrantes del consistorio de manifestar su "respeto más absoluto" y su "recuerdo para todas las personas que perdieron a un familiar o a una persona querida".

"Estamos conmemorando esos veinte años del terrorífico accidente del metro", ha señalado, para destacar la declaración de luto emitida por el Ayuntamiento y la decisión de que las banderas ondeen a media asta "en todas las instalaciones municipales".

Igualmente, ha asegurado que desde esta administración se ha hecho "todo lo que estaba" a su "disposición" para trabajar, con "una relación de absoluto respeto y colaboración", junto a la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio de 2006 (AVM3J) y hacer posible la restauración del monumento en memoria de los fallecidos.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha trasladado este viernes el "cariño, respeto y cercanía a las familias de los fallecidos y todos los heridos del terrible accidente" de Metrovalencia.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha pronunciado en estos términos al inicio de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, con motivo del 20 aniversario de la tragedia.

El presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, también ha depositado a primera hora de la mañana de este viernes un ramo de flores en el monumento en recuerdo de las víctimas.

"3 de julio de 2026. 20 años del accidente de metro. 20 años de una tragedia que conmocionó a València. En recuerdo de las víctimas y de todas las familias que sufrieron las consecuencias de aquel fatídico día. Memoria, dignidad y respeto", ha escrito el dirigente provincial en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Acto celebrado este viernes con motivo del vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia. Efe / Biel Aliño

El Ayuntamiento de Torrent, municipio en el que residían muchas de las personas que murieron en el accidente, ha conmemorado este vigésimo aniversario con un acto institucional que ha comenzado a las 12:40 en el monumento dedicado a las víctimas del accidente, situado en la rotonda de Pare Méndez.

Una interpretación de música de cuerda ha dado paso a las 13:03 a tres minutos de silencio en memoria de los fallecidos y de los heridos y a la lectura de una declaración institucional, un texto que reafirma el compromiso de Torrent con "la dignidad, la entereza y la perseverancia" de las familias de las víctimas.

Posteriormente, agentes de la Policía Local han depositado una corona de flores ante el monumento, acompañados por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y los portavoces de los grupos municipales.

Homenaje de À Punt

Trabajadores de À Punt han participado este viernes en una concentración silenciosa en la sede principal de la radiotelevisión pública valenciana, en Burjassot.

La Corporación Audiovisual Valenciana (CACVSA), como "parte del conjunto de instituciones públicas valencianas", se ha sumado a este acto simbólico con unos minutos de "silencio, recuerdo y respeto".

Homenaje a las víctimas de Metrovalencia, en À Punt. À Punt

Esta acción se ha repetido en las delegaciones de la radiotelevisión valenciana, según ha informado la cadena en un comunicado.

Durante el acto, el violonchelista Nacho Villar ha interpretado la pieza El Cant dels Ocells.

El presidente de la CACVSA, Román Ceballos, ha reiterado "el apoyo a las familias y el recuerdo permanente a las 43 víctimas mortales del accidente".