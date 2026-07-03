Valencia plantea un parking de seis alturas para compensar las casi 500 plazas suprimidas del futuro bulevar García Lorca

El Ayuntamiento de Valencia proyecta un aparcamiento de seis alturas para compensar las casi 500 plazas suprimidas del futuro Bulevar García Lorca.

Así se desprende del estudio sobre la planta viaria de las conexiones de los PAI del Parque Central, de San Marcelino, del Camí Real y de Malilla Norte, encargado por el Consistorio de María José Catalá para estudiar las posibles alternativas de este proyecto que se construirá sobre el soterramiento de las vías del tren que dividen actualmente los barrios del sur de la ciudad.

La propuesta definitiva elimina el aparcamiento sobre el bulevar que sí preveían todas las opciones anteriores, por lo que considera "necesaria" la reubicación de estas 495 plazas planificadas.

En esta línea, propone trasladarlas a un aparcamiento en altura y, tras realizar un estudio en detalle de las posibles parcelas de equipamiento en el entorno, señala un terreno situado en el este del futuro bulevar, con una superficie de 7.293 metros cuadrados que permitirá un máximo de seis alturas.

Serían en total 16.022 metros cuadrados, superficie más que necesaria según los cálculos del informe, que establece que para esas casi 500 plazas haría falta un total de 13.365 metros cuadrados.

Las plazas de aparcamiento son un elemento condicionante para la movilidad de cualquier ciudad y que hay que tener en cuenta en la planificación del nuevo desarrollo urbanístico previsto para la zona, en la que a los 130.800 vecinos actuales se sumarán unos 16.000 nuevos habitantes gracias a la construcción de más de 8.300 viviendas.

Mapa que plantea la ubicación del nuevo aparcamiento EE

El número de plazas de los nuevos desarrollos urbanísticos está definido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, que establece que "por carácter general" se reservarán un mínimo de 0,25 plazas de aparcamiento público por habitante, aunque señala que puede reducirse si responde a actuaciones que favorezcan la movilidad sostenible o una superficie mayor de zonas verdes urbanas.

Basándose en este artículo, la propuesta calcula un mínimo de plazas de aparcamiento público para esta área de casi 1.600, número que se supera con un total de 1.794 plazas estimadas: 1.254 en los PAI del entorno al bulevar y la calle Filipinas y 495 en el parking de altura para evitar aparcamiento en el propio bulevar.

Propuestas

La propuesta de 2017 contemplaba tres carriles para vehículos en cada sentido y uno de aparcamiento en batería también a cada lado. Eran 495 plazas en total.

Después, el proyecto del Corredor Verde de 2021, que ampliaba considerablemente la franja central para parque hasta los 51 metros, diseñaba una vía para coches en cada sentido, junto a una para aparcamiento en línea, que permitía 189 plazas.

Recreación de la propuesta del Corredor Verde EE

En el diseño actual elegido por el Ayuntamiento no se establece ningún aparcamiento sobre el propio bulevar García Lorca.

Plantea un carril bus, dos carriles de circulación (ambos en sentido sur de circulación) y un carril ciclista bidireccional. Además, San Vicente tendrá una dirección única en sentido norte.

Propuesta definitiva EE

Esta propuesta, según destacó la alcaldesa cuando presentó el proyecto, cose los barrios del sur, separados históricamente por las vías ferroviarias, mediante conexiones transversales. Al respecto, subrayó que destina el 85% del espacio a zona verde y peatonal y un 15% a viario.

Además, alertó de que el Corredor Verde diseñado por el anterior gobierno local, compuesto por Compromís y el PSPV, colapsaría la calle San Vicente y la carrera de Malilla y supondría que 3.500 vehículos necesitarían más de una hora para cruzar la calle San Vicente.

Tráfico

El análisis de tráfico realizado establece que por la calle San Vicente circulan en torno a 12.000 vehículos al día, es decir, una intensidad elevada, "próxima a la capacidad máxima".

Los nuevos desarrollos urbanísticos supondrán un incremento de los desplazamientos en la zona. "Si la totalidad del incremento de estas zonas de transporte se traslada a la calle San Vicente , actualmente con un alto nivel de relación entre el volumen de tráfico y su capacidad, se podría llegar a la saturación total de este vial", alerta el informe.

En el caso de la carrera de Malilla, señala que también está próxima a la saturación. Actualmente este vial dispone de dos carriles de bajada y uno de subida (excepto el tramo entre la avenida Fernando Abril Martorell y calle Illa Formentera que se disponen de dos carriles de subida), con altos niveles de tráfico.

Este vial dispone de aparcamientos en batería en ambos márgenes y están permitidos los giros en la mayoría de los cruces, lo que reduce la fluidez de los vehículos.