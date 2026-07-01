Una avería técnica deja a ciegas durante cinco horas a la EMT de Valencia: sin información en las pantallas de las paradas

Autobús de la EMT en una imagen de archivo. EMT

El servicio público de autobuses EMT de Valencia sufrió este miércoles una incidencia técnica en el sistema de gestión y control de autobuses durante cinco horas.

El apagón fue provocado por una caída en la línea de comunicaciones del proveedor externo, que se resolvió antes del mediodía del miércoles.

La incidencia se detectó sobre las seis de la mañana y afectó a la información de estimación de llegada de los autobuses a las paradas, según informaron fuentes municipales.

El proveedor resolvió el problema sobre las once horas y desde ese momento el sistema volvió a la normalidad.

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi reclamó al edil de Movilidad y Sistema presidente de la EMT, Jesús Carbonell, que "dé explicaciones sobre lo ocurrido y sobre la reiteración de este tipo de incidencias".

Compromís criticó que la incidencia dejó "sin capacidad de coordinación a los conductores, que no podían regularse en relación con los vehículos de la misma línea que les antecedían o les seguían", mientras los pasajeros "esperaban en las marquesinas sin ninguna previsión de sus buses".

Según el concejal de Compromís, esta nueva avería "certifica que la EMT va empeorando día tras día sin que se vean signos de mejora".