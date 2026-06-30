Valencia entierra el proyecto de macrohotel en las naves de La Zaidía: serán zona verde y equipamiento dotacional

El Ayuntamiento de Valencia dio carpetazo definitivo al proyecto del macrohotel en las Naves de Guatla en el distrito de la Zaidía.

El pleno aprobó este martes la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que reordena los ámbitos de la calle Guatla, en el barrio de Sant Antoni, y de las calles Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris, en el barrio de Tormos.

La nueva ordenación transformará el patio de manzana donde se ubican las antiguas naves en zona verde, equipamiento dotacional y vivienda asequible. Se entierra así el macrohotel de más de 500 plazas que estaba previsto tras las quejas vecinales.

El Pleno del Ayuntamiento acordó en octubre de 2024 desestimar el proyecto hotelero por incompatibilidad con el interés general del barrio e impulsó la modificación urbanística para recalificar el suelo de las naves de uso terciario a dotacional.

La suspensión de licencias acordada en julio de 2024 permitió bloquear la reactivación del hotel mientras se tramitaba el nuevo planeamiento.

El ámbito de Guatla cuenta con 6.306 metros cuadrados de superficie. El patio interior de la manzana será un jardín público de 1.273 metros cuadrados y acogerá equipamiento dotacional de 2.773 metros cuadrados. La nave norte se rehabilitará como testimonio del antiguo conjunto industrial.

Las naves en el barrio de La Zaidia Ayuntamiento de Valencia

Además, se reserva una parcela de 378 metros cuadrados de suelo destinada a vivienda pública en régimen de alquiler asequible.

La actuación incorpora además al espacio libre el brazo de Guatla de la acequia de Rascanya, catalogado como Bien de Relevancia Local.

En el ámbito de Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris (de 9.505 metros cuadrados), la modificación reordena los suelos para sumar 2.585 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, 421 metros cuadrados de equipamiento dotacional y una nueva parcela residencial que absorbe la edificabilidad trasladada desde Guatla. En conjunto, los dos ámbitos suman 126 nuevas viviendas.

Durante el pleno, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, señaló que con esta aprobación definitiva "las naves dejan de ser para siempre una oportunidad hotelera para ser dotación pública al servicio del barrio".

Los vecinos del barrio llevaban luchando contra el proyecto del macrohotel desde la pasada legislatura, cuando gobernaba Compromís con el PSPV.

Adosados en Nazaret

Por otra parte, el pleno dio luz verde al estudio detalle de la manzana de Nazaret para permitir una zona común con piscina en unos adosados de protección pública en el barrio.

Un proyecto duramente criticado por el grupo socialista pese a que, como adelantó EL ESPAÑOL, la vicealcaldesa del PSPV, Sandra Gómez, concedió una licencia para una promoción de la misma promotora en Quatre Carreres que incluía piscina.

Precisamente, Giner, con la licencia en la mano, afeó al grupo socialista esta contradicción y preguntó "por qué cuando lo hace la izquierda las clases medias y trabajadoras sí pueden tener piscina".

Render del edificio con piscina aprobado por el PSOE. EE

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía afirmó que nadie entiende que una empresa aumente los costes de construcción sin repercutirlo en el precio, por lo que cuestionó si existe un "precio real y otro oficial" o si "están tratando con cariño la lista de beneficiarios".

El estudio de detalle aprobado modifica alguna de las alineaciones de las parcelas del proyecto para volver a las alineaciones originales del Plan Especial de la ZAL aprobado en 2018.

El objetivo, según fuentes municipales, es dar más libertad de diseño para acomodar la propuesta ganadora del concurso convocado por la entidad pública de vivienda de la Generalitat Valenciana.