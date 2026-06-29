Valencia encarga al dibujante Paco Roca el diseño de un monumento a los voluntarios de la dana en La Torre

El Ayuntamiento de Valencia ha encargado al dibujante valenciano Paco Roca el diseño, la producción y la instalación de un monumento en reconocimiento a los miles de voluntarios de la dana.

La iniciativa, con un importe económico de 50.600 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, fue elegida en la última edición de los presupuestos participativos, según informó el Consistorio en un comunicado este lunes.

La futura escultura tendrá una altura de 220 centímetros y estará en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en la pedanía de La Torre, una de las zonas más afectadas por las inundaciones de octubre de 2024.

En los días posteriores a la catástrofe, el Ayuntamiento de Valencia habilitó un punto de coordinación de voluntarios en dicho emplazamiento, desde el que se canalizaron numerosas solicitudes vecinales de ayuda y se facilitó material de autoprotección y de limpieza a los voluntarios.

El monumento será una recreación exacta en bronce del mural existente en la fachada del Teatro La Rambleta, centro logístico de la oleada de solidaridad que se extendió por todos los barrios de la ciudad.

Con 16 metros de altura y 7 de anchura, el referido mural, promovido por la Asociación de Vecinos de San Marcelino, con el apoyo del Consistorio, es obra de los artistas valencianos Paco Roca y Martín Forés, y fue sufragado por la iniciativa privada.

En él, se representa a una joven voluntaria con la ropa salpicada de barro que camina decidida mirando al frente, mientras sostiene con una mano un barreño y con la otra una escoba.

Al existir una creación artística original protegida por derechos de autor, se considera esencial que la obra sea realizada por el mismo creador para preservar su integridad estética y conceptual.

Al encargarse también de la escultura, se garantiza una continuidad creativa entre la obra bidimensional y su traducción al volumen, reduciendo el riesgo de interpretaciones que puedan alterar aspectos esenciales del diseño.

El Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, destacó que este monumento es "un acto necesario de reconocimiento público y de gratitud hacia todos ellos".

"Permitirá fijar en el espacio urbano un recuerdo tangible de lo ocurrido y de la excepcional respuesta de cooperación, empatía y de compromiso cívico que convirtió al pueblo valenciano en un sobresaliente ejemplo de resiliencia", apuntó el edil.

Autor de títulos míticos, Paco Roca está considerado como uno de los dibujantes españoles más reconocidos e influyentes en el panorama internacional actual.

En 2014, el Ayuntamiento nombró a Paco Roca Hijo Predilecto de la ciudad y, en 2023, le concedió el Premio al Mérito Cultural Ciutat de València.

Dos años antes, fue premiado con la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural y, también en 2021, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el máximo galardón que concede el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Cultura, en el campo de la creación artística y cultural, el desarrollo y difusión del arte, y de la conservación del patrimonio histórico.

Por último, desde el año 2024 es miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional.