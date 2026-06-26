El Gobierno no autoriza la salida de los bomberos valencianos a Venezuela para colaborar en los rescates

El Gobierno central no ha dado luz verde al dispositivo de bomberos valencianos que estaban listos este viernes para desplazarse a Venezuela a colaborar en las tareas de rescate.

Así lo denunciaron fuentes del Ayuntamiento de Valencia, que habían preparado un equipo de profesionales y perros de la unidad canina para apoyar tras el terremoto que ha causado al menos 235 muertos y 4.300 heridos.

La razón del rechazo, según estas fuentes, es que ahora se buscan otros perfiles como arquitectos y que el dispositivo era para rescatar a posibles supervivientes y el avión salía ya tarde.

Pese a este bloqueo, desde el consistorio afirmó que seguirá poniendo a disposición otros medios municipales que se requieran.

En colaboración con la ONG Bombers pel Món, y en coordinación con las administraciones estatal y autonómica, el Ayuntamiento tenía preparado su apoyo solidario con un equipo de agentes especializados, asistidos por perros de la unidad canina.

El portavoz del gobierno municipal y concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, destacó que "el Ayuntamiento muestra toda su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con la devastación que han sufrido tras los dos terremotos sucedidos simultáneamente, que han afectado a la capital, Caracas, y a varias poblaciones importantes, donde se han producido la tragedia y la devastación más absoluta".

La unidad preparada para partir estaba integrada por 10 bomberos pertenecientes a la ONG, asistidos por tres perros pertenecientes a la unidad canina de rescate.