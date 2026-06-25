Valencia se prepara para el eclipse del 12 de agosto: la playa de la Malvarrosa y del Cabanyal, punto oficial de observación

El Ayuntamiento de Valencia aprobó este jueves el dispositivo especial Eclipse Solar 2026, que designa como punto oficial de observación las playas de la Malvarrosa y del Cabanyal, en una franja litoral de unos 850 metros entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3.

El concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, explicó al término de la sesión que el gobierno local ha impulsado un protocolo de actuación municipal "que permita coordinar y planificar las necesidades de los distintos servicios municipales durante una jornada que será excepcional".

Aseguró que se espera en el entorno del punto oficial a unas 10.000 personas entre vecinos y visitantes llegadas desde otros municipios.

El dispositivo prevé la coordinación de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, EMT, Movilidad, servicios de Playas, recursos sanitarios, drones, salvamento acuático, baños de refuerzo, paneles informativos, limpieza y Punto Violeta.

Todo ello, desde "una visión de ciudad, no solo de playa, dado que por las características del eclipse y por el bajo ángulo del sol, pueden producirse concentraciones espontáneas en otros puntos con visibilidad".

El eclipse

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será el primer eclipse total visible desde la Comunitat Valenciana en más de un siglo. Además, el fenómeno no volverá a repetirse hasta el siglo XXII.

Según las previsiones astronómicas, la fase parcial del fenómeno comenzará a partir de las 19:30, aproximadamente.

El momento de oscuridad total en Valencia se producirá entre las 20:30 y las 20:33 horas y tendrá una duración aproximada de un minuto. El fin del eclipse coincidirá con el anochecer, sobre las 21:24 horas.

En función de estos datos, según explicó el concejal, el dispositivo preventivo del Ayuntamiento en el punto oficial comenzará a partir de las 17:00 horas, y se extenderá hacia las 23:00 horas.

El fenómeno provocará en ese momento una oscuridad súbita, con el sol a solo 3 o 4 grados sobre el horizonte, y el momento más sensible será a las 20:31 horas.

El edil aseguró que "el principal reto desde el punto de vista organizativo será la movilidad tras el ocaso, cuando se iniciará la dispersión masiva del público".

"Hay que tener en cuenta que no hablamos sólo de un fenómeno astronómico, sino también de una concentración muy importante de personas en nuestras playas, en pleno mes de agosto, en una franja horaria muy concreta y con un momento de oscuridad súbita que exige información, previsión y coordinación", apuntó.

Refuerzo

El operativo municipal incluye el refuerzo del transporte público en las zonas costeras. La EMT reforzará las líneas hacia la zona de playa, con especial atención a la Malvarrosa, el Cabanyal y la zona sur. Además, se programarán las últimas salidas desde la playa en torno a las 00:00 horas.

A causa de las obras de Ferrocarrils de la Generalitat, entre las estaciones de Aragón y Marítim, la línea de metro permanecerá cerrada ese día; por lo que el tranvía será el único servicio ferroviario disponible en el área de playa.

Ese mismo día se constituirá el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para reforzar la coordinación municipal y hacer seguimiento de la jornada.

En cuanto a la presencia policial, habrá unos 60 efectivos simultáneos de Policía Local en toda la ciudad: 33 en Playa Norte, 20 en Playa Sur y 8 en accesos y otros puntos.

Gafas homologadas

Desde el Ayuntamiento se elaborará un listado de recomendaciones a la ciudadanía para que puedan seguir el fenómeno con toda seguridad.

El concejal de Protección Civil subrayó la importancia especial de utilizar gafas homologadas para contemplar el eclipse, dado que la observación directa del sol o a través de elementos no adecuados (como cristales ahumados o similares) puede producir serias lesiones oculares.

"Esta es una oportunidad histórica para la ciudadanía, pero también un reto extraordinario para los servicios de seguridad y emergencia", subrayó Caballero