El gimnasio de Abastos cierra el 30 de junio para iniciar las obras y cambiar de gestión tras 8 años de concesión caducada

El centro deportivo de Abastos de Valencia cerrará sus puertas este 30 de junio para iniciar las obras de modernización, estimadas en unos 7 millones de euros, y cambiar la empresa que gestiona este servicio municipal, tras ocho años de concesión caducada.

La empresa actual, Supera, anunció a todos sus abonados que no tendrán que realizar ningún trámite y que desde el 1 de julio se dará de baja a todos los usuarios automáticamente.

La concesión de este servicio llevaba caducada desde 2018, lo que genera inseguridad jurídica y se traduce en un progresivo deterioro de las instalaciones, sobre las que urgía una intervención.

El Ayuntamiento de Valencia adjudicó a Demmero, el mismo grupo que gestiona Piscina Valencia, la ejecución de las obras de reforma y la dotación de todo el equipamiento necesario con el objetivo de "ofrecer un servicio deportivo de calidad adecuado a la ciudadanía".

El valor estimado del contrato es de casi 102 millones de euros y el plazo máximo de duración es de 25 años. Asimismo, se prevé que las obras duren unos 9 meses.

El Complejo Deportivo y Cultural de Abastos fue inaugurado en el año 2003. Tras más de dos décadas, tanto el edificio como los equipamientos requerían una importante inversión para subsanar las incidencias detectadas.

También era necesario adaptar las instalaciones a la normativa vigente y dotarlas de mayor funcionalidad y operatividad.

Actualmente, el Ayuntamiento está llevando a cabo las obras de rehabilitación en cinco ámbitos del conjunto arquitectónico, especialmente en las fachadas y en la cubierta. Todo ello ejecutado por la empresa CLEOP con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Complejo de Abastos de Valencia. EE

El edificio

El edificio de Abastos está catalogado como Bien de Relevancia Local y constituye un ejemplo de arquitectura racionalista en la ciudad.

Diseñado por el arquitecto Javier Goerlich Lleó, su construcción comenzó el 1 de diciembre de 1940. Tras diferentes interrupciones, la actuación concluyó definitivamente el 28 de junio de 1948. El inmueble ocupa dos manzanas completas, con una superficie total de 23.800 metros cuadrados.

En origen, además de los puestos para la venta, contaba con dependencias administrativas, peso público, oficina de especies grabadas, servicio de inspección veterinaria, estanco y cafetería, entre otras.

En la actualidad acoge el IES Abastos, una comisaría de la Policía Nacional, las dependencias del polideportivo y la piscina municipal dependientes de la Fundación Deportiva Municipal.