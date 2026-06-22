Luz verde al proyecto de Albaluz para construir 77 viviendas protegidas con piscina comunitaria en Nazaret

El Ayuntamiento de Valencia valida el proyecto de la promotora inmobiliaria Albaluz para construir 77 viviendas protegidas con piscina en el barrio de Nazaret

La promotora destacó este lunes en un comunicado que la aprobación del Estudio de Detalle del proyecto "responde a una cuestión técnica de ordenación urbanística y alineaciones, y no a la incorporación de una piscina comunitaria".

Precisamente, el grupo municipal socialista había denunciado "un cambio de planeamiento" para incluir esta instalación acuática, algo que consideraron que respondía a un "pelotazo" o a un "sobrepago en B".

Los socialistas, pese a haber concedido una licencia a otro bloque de la misma empresa que incluía piscina cuando gobernaban, alegaron contra este proyecto en Nazaret.

Afirmaron que "las zonas comunes privadas son el mayor enemigo de la vida social de un barrio, por lo que se propone mantener las alineaciones actuales, con edificaciones sin espacios comunes privados para que las nuevas familias que vivan en estas viviendas no se aíslen y formen parte del barrio de manera activa".

Albaluz, por su parte, explicó que la tramitación permite recuperar las alineaciones originales previstas para la parcela, sin introducir un uso excepcional ni una modificación vinculada a dicha dotación.

En este sentido, señaló que la parcela ya permite incorporar este tipo de equipamiento sin necesidad de aprobar un Estudio de Detalle, al igual que sucede en otras promociones residenciales del entorno.

"La piscina prevista en Residencial ZAL forma parte de las zonas comunes del proyecto y se plantea como un espacio de convivencia vecinal para los futuros residentes", añadieron desde la promotora.

El proyecto

La promoción se organizará en tres manzanas y contará con viviendas unifamiliares, plazas de aparcamiento en superficie y zonas ajardinadas.

En el marco de la actuación, Albaluz entregará 10 viviendas a la Generalitat Valenciana.

Desde la compañía consideraron que la vivienda protegida son "proyectos con precio controlado, pero sin renunciar a la calidad arquitectónica, la eficiencia energética, el confort y el cuidado de los espacios comunes".

Al respecto, defendió que la vivienda protegida no debe entenderse como una vivienda "de menor calidad", sino como "una herramienta real para facilitar el acceso a hogares bien diseñados, sostenibles y acordes a los estándares actuales".

"Residencial ZAL encaja con nuestra forma de entender la promoción inmobiliaria: crear hogares sostenibles, funcionales y accesibles, capaces de mejorar la vida de las personas y aportar valor a la ciudad", señaló Sebastián Moreno, CEO y socio fundador de Albaluz.

Vivienda tradicional

La fachada a calle reinterpretará la imagen de la vivienda tradicional de dos plantas, mediante huecos verticales, distintas alturas y un juego contenido de color en balcones.

El proyecto incorporará materiales y soluciones constructivas vinculadas a la tradición mediterránea y al confort pasivo, como morteros impermeables a la lluvia y permeables al vapor de agua, ladrillo cerámico utilizado como protección solar en celosías, patios interiores para favorecer la ventilación y persianas alicantinas en dormitorios.

Las plazas de aparcamiento se resolverán en superficie, con una plaza por vivienda, para evitar el sobrecoste asociado a la construcción de sótanos.

En el interior de la parcela, Residencial ZAL contará con piscina comunitaria y zonas ajardinadas concebidas como espacios de convivencia vecinal.

En la Comunitat Valenciana, Albaluz desarrolla también otras promociones de vivienda protegida como Green Tower I, II y III, Quatre Carreres o Rabasa.