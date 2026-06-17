Las verbenas falleras se libran del límite de ruido: el Ayuntamiento permite hasta 90 decibelios por "fiesta popular"

Las verbenas falleras que se celebrarán en Valencia con motivo de la festividad de San Juan quedarán finalmente exoneradas del deber de cumplir el límite de 45 decibelios de recepción que marca la ordenanza de contaminación acústica.

Así lo anunció el martes por la noche el presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, a la Asamblea de presidentes y presidentas.

En un principio, el consistorio había trasladado la autorización a un total de 158 verbenas falleras de San Juan para este sábado, que deberían finalizar como máximo las 03.00 horas y cumplir la ordenanza, igual que el Festival de Les Arts, que se canceló por superar los límites.

Esta establece que el nivel sonoro de recepción del total de fuentes sonoras no podrá exceder los 55 dBA durante el día y los 45 dBA en periodo nocturno.

El edil explicó que en el caso de las Fallas es el Bando el que recoge la excepcionalidad y anunció que se acogerán a un artículo de la normativa municipal de contaminación acústica que permite librar de los límites a las verbenas y discomóviles falleras.

Se trata del artículo 44 que permite la exoneración puntual de los límites sonoros en las fiestas populares, tradicionales o singulares autorizadas por el Ayuntamiento. También del artículo 42 que califica como tradicionales, las verbenas de San Juan, según explicó el edil.

De esta manera, se permitirán hasta 90 decibelios en horario de día y hasta 85 durante la noche, según confirmaron fuentes municipales.

El concejal expuso que las comisiones que ya han recibido los permisos que incluían la orden de que en las casas debe ser de 45 decibelios, recibirán una nueva comunicación.

Este debate se produce después de que una sentencia obligara al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar a los vecinos de la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) por los conciertos y festivales del complejo.

Esta decisión judicial obligó a las instituciones a cumplir con la ordenanza de contaminación acústica. Todos los festivales programados, a excepción del de Les Arts, decidió trasladar su ubicación.