Catalá anuncia un plan para el frente litoral que conectará el parque de la desembocadura con la playa de la Patacona

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció este miércoles un plan especial para el frente litoral de Valencia que conectará el futuro parque de la desembocadura con la playa de la Patacona.

Durante el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentada por el portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, la primera edil hizo balance de sus tres años de mandato y destacó dos grandes transformaciones urbanísticas: al este y al sur de la ciudad.

Catalá explicó que esta intervención actuará sobre cinco kilómetros de longitud y uno de ancho y supondrá la renovación del paseo marítimo de la Malvarrosa y otros proyectos de regeneración de los barrios de la zona.

Aseguró que la Junta de Gobierno Local del consistorio de este viernes comenzará la tramitación del proyecto.

"La estrategia incluirá además proyectos de regeneración urbana en Malvarrosa, Cabanyal y Nazaret, incorporará la renovación del paseo marítimo con criterios de sostenibilidad adaptados a la realidad climática y se planteará desde una visión amplia de ciudad, en la que la apertura y conexión de València con el mar se complemente también con su conexión con la Albufera", afirmó.

En esta línea, subrayó la necesidad de "una visión de conjunto, con perspectiva de largo plazo, que permita orientar con coherencia las decisiones urbanísticas sobre todo el litoral y consolidar un modelo de ciudad más habitable, más ordenado y mejor conectado con su fachada marítima".

Destacó que el PAI del Grao, cuya exposición pública finaliza en el mes de julio, tendrá 160.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 3.200 viviendas.

María José Catalá durante el desayuno. EE

Respecto al eje sur de la ciudad, Catalá puso en valor el futuro paseo de García Lorca que surgirá tras el soterramiento de las vías del tren. Rechazó la propuesta de Corredor Verde del anterior equipo de gobierno, compuesto por Compromís y PSPV, sin tráfico al entender que colapsaría la zona.

Al respecto, recordó que será un paseo de más de 80.000 metros cuadrados, donde el 88% está destinado a zona verde, peatonal y ciclista.

Por otra parte, avanzó una inversión de 58 millones de euros para cuidar y poner en valor el Jardín del Turia.

Señaló que ya se está trabajando con la Fundación Trinidad Alfonso para iluminar los 17 puentes de la ciudad para "dar mayor seguridad a deportistas y ciudadanía", iluminando los pasos inferiores de los puentes y renovando el alumbrado ornamental para poner en valor nuestros puentes históricos y emblemáticos.

Centro de IA

Otro de los anuncios que hizo la alcaldesa fue la creación del primer centro público de Inteligencia Artificial, para que las empresas, administraciones y centros de investigación puedan aplicar los avances que permite la IA en dar soluciones a la ciudadanía.

"No queremos una Inteligencia Artificial a la que sólo puedan llegar unos pocos. Nadie se tiene que quedar atrás, y, por eso ya hemos firmado una alianza con Microsoft para formar a la ciudadanía en Inteligencia Artificial", aseguró.

Afirmó que el consistorio está trabajando con la Fundación Etnor para avanzar y profundizar en la dimensión ética en la aplicación de la IA.

En este sentido, la semana que viene una delegación valenciana se desplazará a Silicon Valley con una agenda cerrada de contactos con las principales compañías mundiales líderes en inteligencia artificial.