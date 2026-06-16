La sentencia del ruido en Valencia afecta a las verbenas falleras: hasta 45 dBA por la noche y limitadores acústicos

La sentencia contra el ruido en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) afecta también a las verbenas falleras previstas para este fin de semana por San Juan, que tendrán que cumplir la ordenanza acústica de la misma manera que el Festival de Les Arts, que tuvo que ser cancelado por superar los límites permitidos.

El nivel sonoro de recepción del total de fuentes sonoras no podrá exceder los 55 decibelios durante el día y los 45 en periodo nocturno. También será preceptiva la instalación de un limitador que asegure que se cumplen los niveles marcados.

Además, la resolución municipal obliga a que los altavoces y otras posibles fuentes sonoras, incluidos los grupos electrógenos, se ubiquen y orienten evitando el impacto acústico sobre las viviendas próximas.

La citada ordenanza establece que, en el caso de eventos o espectáculos en los que concurran simultáneamente más de una actividad de carácter musical, el nivel sonoro global en el foco emisor con carácter general no podrá superar 85 dBA en el perímetro delimitado.

El Ayuntamiento de Valencia ha autorizado un total de 158 verbenas para este sábado, que finalizarán como máximo las 03.00 horas.

Los permisos afectan al corte al tráfico rodado y la ocupación temporal de distintos puntos del dominio público municipal el día 20 de junio.

El horario máximo autorizado para la ocupación y corte de las vías públicas que se han solicitado será el comprendido entre las 09.00 horas del 20 de junio y las 03.00 horas del 21 de junio de 2026.