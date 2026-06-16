Casa Caridad reparte 120 carros de comida al día: "La subida de los precios y del alquiler obliga a gente con trabajo a pedir ayuda"

Casa Caridad repartió en Valencia un total de 33.602 lotes de productos de primera necesidad, o lo que es lo mismo, unos 120 carros todos los días con alimentos y otros enseres básicos.

Esto supone un incremento del 20 por ciento respecto a las cifras del ejercicio anterior, según se desprende de la memoria anual de 2025 de la entidad benéfica que atiende a personas en riesgo de exclusión social desde hace más de 100 años.

Según explican desde la institución, este incremento se debe al encarecimiento de los precios de la alimentación, de la vivienda y de los suministros básicos, que obligan a muchas familias a pedir ayuda, pese a tener trabajo y hogar.

De hecho, la ONG lleva alertando de un cambio del perfil del usuario desde después de la pandemia. Atendiendo a la evolución, el número de lotes entregados ha pasado de los 16.691 de 2021 a los 33.602 de 2025, es decir, se ha doblado en solo cuatro años.

En total, 3.347 personas fueron atendidas a través de este recurso durante el pasado año. "La vulnerabilidad ha cambiado", subrayó este martes la presidenta de Casa Caridad, Elena Sánchez, quien afirmó que cada vez atienden a "más personas que hace unos años nunca habrían necesitado acudir a una entidad social".

Presentación memoria anual de Casa Caridad. EE

"El aumento de los precios está reduciendo el margen económico de muchas familias hasta límites muy preocupantes", señaló.

Casa Caridad asistió a 4.705 personas. De ellos, la mayoría (el 53%) eran mujeres. Además, un tercio eran menores, lo que evidencia el creciente peso de las familias con hijos e hijas entre los perfiles atendidos.

En cuanto a la nacionalidad, el 35% eran de nacionalidad española, el 22% colombiana y el 6% venezolana.

La vivienda

El acceso a la vivienda es otro de los problemas principales en estos momentos. La presidenta de Casa Caridad explicó que hay muchas personas que están preparadas para iniciar una vida independiente o abandonar los recursos residenciales, pero no pueden "porque no hay alternativas habitacionales a precios asequibles".

"La vivienda se ha convertido en una barrera que frena muchos procesos de inserción", criticó.

Pese a ello, gracias al acompañamiento de la entidad 117 personas accedieron a un empleo y 159 encontraron una vivienda.

Además, el Proyecto Fénix, el programa de viviendas supervisadas de Casa Caridad, que cuenta con 22 viviendas en Valencia y Torrent, acogió a 121 personas. Hubo en total 82.279 pernoctaciones en los servicios de la institución benéfica.

Entre los hitos del ejercicio, la asociación destacó la creación del Centro de Atención a Emergencias Sociales (CAES), impulsado a petición del Ayuntamiento de Valencia para dar respuesta a situaciones de emergencia social y reforzar la atención frente a situaciones puntuales. Este servicio acogió a 88 personas.

Imagen de la fachada de Casa Caridad. EE

Además, la institución cuenta con dos Centros de Acogida Temporal, que se encuentran al 100% de su capacidad y acogieron a 422 personas en 2025; un comedor social, que repartió 17.227 comidas; y tres centros de educación infantil, con 244 niños y niñas y sus familias.

Para mantener todos estos servicios y programas, Casa Caridad destina más de 22.000 euros al día. Una labor que es posible gracias al apoyo de 3.930 socios, 183 Empresas con Valor y 146 personas voluntarias.

"Las cifras nos muestran una realidad social cada vez más compleja. La exclusión ya no afecta únicamente a quienes carecen de recursos por completo, sino también a muchas personas y familias que viven al límite de sus posibilidades", manifestó la presidenta,

Al respecto, subrayó que "el reto es seguir adaptando los recursos para responder a estas nuevas formas de vulnerabilidad y evitar que situaciones puntuales se conviertan en problemas estructurales".

Casa Caridad

Casa Caridad es una institución benéfica privada centenaria de la ciudad de Valencia. Actualmente, sus servicios incluyen comedor social para personas sin hogar, centros de acogida temporal, centros de educación infantil, viviendas supervisadas en el Proyecto Fénix y el servicio de atención social y distribución de alimentos y productos básicos de higiene.

La Asociación cuenta con la sede central en la Pechina y el Multicentro Social en Benicalap. Dispone de tres Centros de Educación Infantil (en Pechina, Benicalap y Torrent) donde atienden alrededor de 150 niños y niñas de 1 a 3 años.