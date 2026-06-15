Las obras en Marqués del Turia de Valencia durarán dos meses: no se cerrará al tráfico y los trabajos se harán por la noche

Las obras de la Gran Vía Marqués del Turia de Valencia que comenzarán este 22 de junio finalizarán dos meses después y no se cerrará al tráfico.

Así lo confirmaron fuentes municipales, que aseguraron que los trabajos de fresado y de asfaltado previstos para renovar una de las calles principales de la ciudad se realizarán en horario nocturno para evitar las molestias para el tráfico.

Esta actuación, que afecta a más de 22.000 metros cuadrados, es la primera que hace el Ayuntamiento de Valencia sobre esta calle desde hace 36 años.

Con una inversión de 1,2 millones de euros, esta intervención se suma al lavado de cara general que el equipo de gobierno está llevando a cabo en muchas zonas de la ciudad.

Además de la obra estrella de las avenida Pérez Galdós y Giorgeta, que lleva más de un año en marcha, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido renovar la calle Colón y el eje Plaza de San Agustín, San Vicente y Avenida del Oeste.

La Junta de Gobierno Local encargó las obras de mejora de la infraestructura vial de Gran Vía a la empresa Pavasal.

La empresa adjudicataria utilizará en la Gran Vía pavimento fonoabsorbente como el que se está instalando en Pérez Galdós, para disminuir el ruido generado por la elevada intensidad de tráfico. Concretamente, reduce un 20% las emisiones de CO2 y un 10% los decibelios

El pavimento actual de la calzada es de aglomerado asfáltico y presentaba un estado de conservación deteriorado.

Según detalla el proyecto básico y de ejecución elaborado por la empresa Gecival, el bordillo es de piedra caliza y ofrece un estado de conservación aceptable. No obstante, la rigola es prácticamente inexistente, conformada por el mismo aglomerado de la calzada y por hormigón en algunos tramos.

A lo largo de la calzada se han detectado hundimientos y grietas provocadas por la presencia de servicios existentes en la zona, por las raíces de los árboles de la mediana o por el tráfico rodado.

Calle Colón

Por su parte, las obras de remodelación de la calle Colón comenzarán este lunes y se prolongarán durante un periodo de cinco meses.

La intervención pretende transformar la principal calle comercial para ampliar el espacio al peatón e incluirá un nuevo sello: Valentia.

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2 millones de euros y afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada).

La obra permitirá instalar 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente.

El plan de ejecución de obras se ha diseñado para mantener en todo momento el acceso a los establecimientos, dado que la amplitud de las aceras de esta vía urbana permite trabajar por sectores y compatibilizar la actividad comercial con los trabajos de renovación.

Así será la nueva calle Colón de Valencia. Ayto Valencia

Además, habrá dos equipos trabajando simultáneamente desde extremos opuestos de la vía para reducir los tiempos de ejecución, y no se trabajará simultáneamente en aceras enfrentadas.

La calle Colón no se cerrará nunca por completo al tráfico. Para ello, el asfaltado se realizará en horario nocturno.

El inicio de las obras en Colón supone la primera de las actuaciones urbanas bajo el sello Valentia, la nueva identidad urbana que estará presente en las actuaciones estratégicas de transformación del centro histórico.

Las actuaciones en San Agustín y la plaza del Ayuntamiento, actualmente en distintos de niveles de tramitación, también se ejecutarán en el marco de esta nueva identidad urbana.