Arrancan las obras en la calle Colón de Valencia con dos equipos trabajando: durará 5 meses y no se cerrará al tráfico

Las obras de la céntrica calle Colón de Valencia ya están en marcha. Este lunes, dos equipos empezaron la reforma: uno en la acera de los números pares desde la Porta de la Mar, y otro equipo en los impares desde el inicio de la propia vía.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, asistió al inicio de las obras, junto a representantes de la asociación vecinal y de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

Giner explicó que a finales de julio y en agosto habrá un tercer equipo de refuerzo que abordará el epicentro de la calle, en concreto la plaza de los Pinazo.

La actuación se prolongará durante los próximos cinco meses y cuenta con una inversión de 2 millones de euros.

"Toda obra supone molestias, hay que tener un poco de paciencia, pero queremos que las obras estén finalizadas para la campaña de Navidad", afirmó el concejal.

Una de las principales características del proyecto es "reconquistar las aceras para el peatón". Para ello, se prevé la retirada de "elementos impropios", como horquillas aparcabicis y motos, o estaciones de Valenbisi, así como la adecuación de con alcorques más amplios para permitir el crecimiento arbóreo y mayor superficie de sombra.

Obras calle Colón de Valencia. EE

Esto permitirá ganar espacio peatonal, ha subrayado Juan Giner, que explicó que desde el área de Movilidad se está trabajando en las nuevas ubicaciones de las motos y bicis, que se distribuirán por calles próximas, como Cirilo Amorós o Navarro Reverter.

Asimismo, el desarrollo de las obras se llevará a cabo sin necesidad de detener ni la actividad comercial ni el paso total de vehículos.

El asfaltado se realizará en horario nocturno, y los trabajos más sensibles se programarán para minimizar las afecciones.

La obra

La reforma afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada).

La obra permitirá instalar 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, que reducirá hasta en 10 decibelios el ruido generado por el paso de vehículos y un 20% de las emisiones de gases contaminantes.

Así será la nueva calle Colón de Valencia

Se acondicionarán 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, 6.100 metros de bordillos y rigolas, mobiliario urbano, bolardos en intersecciones para favorecer el transporte público, pasos peatonales más amplios y semaforización específica para bicicletas.

El inicio de las obras en Colón supone la primera de las actuaciones urbanas bajo el sello ‘Valentia’, la nueva identidad urbana que estará presente en las actuaciones estratégicas de transformación del centro histórico.

La calle Colón es la primera de ellas, y será la primera en integrar en su nueva imagen este sello en el pavimento urbano. Las actuaciones en San Agustín y la plaza del Ayuntamiento, actualmente en distintos de niveles de tramitación, también se ejecutarán en el marco de esta nueva identidad urbana.