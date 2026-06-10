Valencia quiere que las obras de las vías principales acaben antes de 2027: las de Marqués del Turia empiezan el 22 junio

El Ayuntamiento de Valencia quiere que las obras de las vías principales que o bien ya están en marcha o bien están a punto de iniciarse finalicen antes de 2027, año electoral.

Según confirmó este martes el concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner, la previsión con la que trabaja su departamento es que tanto la reforma de la Calle Colón como la de la Gran Vía Marqués del Turia, que todavía no han comenzado, acaben antes del próximo año.

De esta manera, estas dos actuaciones se sumarán a la gran reforma de las Avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, que llevan más de un año en obras, con el consiguiente perjuicio que genera para el tráfico de la ciudad y para los vecinos de la zona.

El calendario con el que trabaja el consistorio es poder reabrir por completo el tráfico en septiembre y que el resto de las intervenciones que queden (instalación de mobiliario urbano y arbolado) se concluyan durante los meses siguientes.

Si se cumplen los plazos, la alcaldesa del Cap i Casal llegará a la reelección con tres de sus proyectos estrella en materia de movilidad finalizados.

Quedará pendiente la gran reforma de la plaza de San Agustín y su eje con San Vicente y la avenida del Oeste, cuyas obras se iniciarán en septiembre y durarán hasta 2030.

Figuración de la plaza de San Agustín de Valencia. EE

El presupuesto será de casi 15 millones de euros y se ejecutará en tres fases. La primera será en la plaza, que tendrá más zonas verdes y espacios peatonales.

A mitad de 2027 se iniciará la segunda fase, que afecta a la calle San Vicente entre plaza España y Guillem de Castro. Finalmente, se actuará sobre avenida del Oeste.

También quedará pendiente para la siguiente legislatura la reforma de la plaza del Ayuntamiento, que se llevará a cabo también en tres fases, aunque los plazos son complejos, debido al uso que se da a la plaza durante todo el año.

Calle Colón

La remodelación de la calle Colón, adjudicada el pasado 29 de mayo con una inversión asociada de 2 millones de euros, supondrá la actuación en una de las calles más importantes de la ciudad, por lo que el Consistorio quiere acelerarlas lo máximo posible.

La previsión es que trabajen dos equipos de forma simultánea en cada una de las aceras y que los trabajos de asfaltado se realicen en horario nocturno, para afectar lo menos posible a los comercios.

Colón

La obra consistirá en ampliar el espacio peatonal y renovar los 8.000 metros cuadrados con pavimento de granito. Además, incorpora 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, que reduce el ruido, y se renueva el mobiliario urbano.

Por otra parte, la obra de la Gran Vía Marqués del Turia consistirá en un reasfaltado y se llevará a cabo sobre más de 22.000 metros cuadrados con asfalto fonoabsorbente. El inicio está previsto para el 22 de junio.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, y el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se reunieron este martes con los representantes de la Asociación Vecinal de Pla del Remei - Gran Vía y Comerciantes del Centro Histórico para detallarles de primera mano los trabajos previstos ante el inminente inicio de las dos intervenciones.

Ambas se desarrollarán de forma coordinada durante los próximos meses, "con un calendario diseñado para evitar el solapamiento con los acontecimientos previstos en la ciudad y con el objetivo de finalizar las dos actuaciones antes de las semanas de mayor afluencia en la zona por el período comercial de final de año".