La Policía Local de Valencia pone más de 1.000 multas por velocidad y retira 500 patinetes en el primer semestre de 2026

La Policía Local de Valencia ha interpuesto más de 1.000 multas por exceso de velocidad y ha retirado casi 500 patinetes durante el primer semestre de 2026.

Así se desprende del informe de balance de 100 días desde que se aprobó el Plan Vector 2026-2030, el plan estratégico del cuerpo para reducir la siniestralidad vial en la ciudad y que presentaron este miércoles el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, y el jefe de la Policía Local, Ángel Albendín.

Además, con la supresión del ámbar intermitente de los semáforos de 20 cruces de la ciudad se ha reducido un 8,64% las colisiones.

Según el informe, el número de fallecidos entre enero y mayo de 2026 bajan de siete a uno respecto al mismo periodo del año anterior. Además, no hubo ninguna muerte de un peatón, hubo 11 heridos graves menos y 35 siniestros menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En cuanto al patinete, se registraron, según el informe, 57 accidentes menos, 32 heridos leves menos y ningún fallecido.

La motocicleta es el colectivo que concentra toda la gravedad del semestre: 35 siniestros más, 9 heridos leves más, 10 heridos graves más y la única víctima mortal del periodo. El turismo presentó 209 accidentes más, pero 66 heridos leves menos.

Patrulla en patinete

En ese mismo periodo, la unidad específica de inspección y vigilancia de los carriles ciclistas ha inmovilizado 480 vehículos de movilidad personal por incumplimiento de las condiciones técnicas para circular.

Este grupo compuesto por doce agentes que patrullan en patinete los más de 200 kilómetros de carril bici de la ciudad, es único en Europa y trabaja en dos frentes: la vigilancia y disuasión en el propio vial ciclista y la inspección técnica de los vehículos para detectar y retirar de la circulación los que estén manipulados para superar el límite legal de velocidad.

Presentación del informe este miércoles en Valencia

Por otra parte, en el mes de febrero, la Unidad de Seguridad Vial realizó un estudio de prevalencia de alcohol y drogas de una semana de duración en los siete distritos policiales, con controles en horario de mañana, tarde y noche sobre una muestra no sesgada.

De las 467 pruebas de alcoholemia realizadas, solo dos dieron positivo exclusivamente en alcohol y tres conductores dieron positivo simultáneamente en alcohol y drogas.

Sin embargo, en cuanto a consumo de drogas, se registraron un total de 39 positivos, es decir, un 8,35 % de los conductores, nueve veces el ratio del alcohol.

Velocidad

En cuanto a la velocidad, se controló el paso de 209.174 vehículos en cinco puntos de acceso a la ciudad. La velocidad media fue de 48 km/h, pero el 39 por ciento circulaba por encima de los 50 km/h permitidos en esos tramos, dato que preocupa al cuerpo policial, que avanzó que llevarán a cabo un plan especial.

Jesús Carbonell afirmó que "cien días no son muchos, pero son suficientes para evaluar si la dirección es la correcta". "Lo más importante de este periodo no es ningún dato concreto de siniestralidad: es que hemos instalado un método distinto, basado en la evidencia, y ese método ya está dando resultados", señaló.

El Plan Vector 2026-2030 plantea un objetivo: reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves antes de 2030, con hitos intermedios del 20% en 2026, el 30% en 2027 y el 40% en 2028.

El plan establece seis indicadores clave (KPI) que funcionan como sensores del estado de la ciudad en cada factor de riesgo y orienta los dispositivos de control sobre ese dato, no sobre la disponibilidad de efectivos ni la costumbre.

Para ello, el cuerpo ha reforzado la Sección de Motoristas hasta completar 83 agentes y ha creado el Departamento de Análisis Viario con cinco agentes de inteligencia operativa apoyados por el Sistema Inteligente de Análisis de Siniestros Viales.

También ha incorporado tecnología de control específica: cinco cinemómetros fijos para diez cabinas de tráfico, un cinemómetro embarcado en vehículo, un cinemómetro específico para patinete, dos lectores de matrícula 360° y un fotorrojo.