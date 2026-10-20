La playa de Guardamar de la Safor tras el paso de la dana Adam- Efe / Manuel Bruque

Hallan muerto a un agricultor en Oliva (Valencia) tras las inundaciones provocadas por la dana Adam

Trabajadores de una empresa de Oliva (Valencia) han hallado a primera hora de este martes el cadáver de un agricultor en una parcela de la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam.

Según han confirmado a Efe fuentes conocedoras del caso, se investiga si esta muerte está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales o responde a otras circunstancias.

Al parecer, los empleados de una empresa próxima han encontrado el cuerpo de un hombre en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva antes de las 10:00 y han dado aviso del hallazgo.

Según informa la Guardia Civil, el agricultor habría acudido a su parcela y habría sufrido un problema de salud que le provocó la muerte. En estos momentos se está a la espera del levantamiento del cadáver.

Los equipos de rescate encontraron este lunes el cuerpo de una mujer de 79 años y de un hombre de 64 años a causa de la dana Adam en el municipio de Oliva (Valencia), mientras se encontraban desplegados en la zona, tal y como pudo confirmar este periódico.

El cadáver de la mujer se halló en el bajo de su casa junto a su sobrina, que estaba viva, señalaron fuentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME); mientras que el varón habría sufrido un infarto en un cámping de la misma localidad, inundado tras el paso del temporal.

A estas dos víctimas mortales se sumó el de una mujer que este domingo por la tarde entró en el mar en Sagunto (Valencia) y cuyo cadáver fue localizado después en Canet d'En Berenguer.

La dana Adam también dejó el pasado domingo otra víctima en Cabrera de Mar (Barcelona) tras ser arrastrada a seis kilómetros del punto en el que desapareció, según informaron fuentes de los Bombers de la Generalitat.

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