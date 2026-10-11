Piden 15 años de prisión a un hombre por abusar de la vecina de su pareja por negarse a hacer un trío en Manises (Valencia)

La Audiencia de Valencia juzgará este viernes a un hombre acusado de agredir sexualmente a una vecina de su pareja sentimental en Manises (Valencia) en diciembre de 2022.

Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, la víctima recibió la llamada de su vecina, que vivía en la planta baja de su mismo edificio, y a su llegada, dicha vecina y su compañero sentimental le propusieron hacer un trío.

Ante la negativa de la perjudicada, el procesado la empujó hacia el interior de una habitación y la agredió sexualmente, según la versión de la acusación pública, que solicita por estos hechos penas que suman 15 años y 8 meses de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones psíquicas.

Esta semana también se celebrará el juicio a un hombre por forzar sexualmente a una mujer a la que había alquilado una habitación en su piso de Manises.

Los hechos comenzaron el 18 de mayo de 2023 cuando la víctima se instaló en la vivienda y, a cambio de hacerle la comida y lavarle la ropa al encausado, podía compartir cuarto con él, hasta que se quedara libre alguna de las habitaciones de la casa, según fuentes judiciales.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en el acuerdo que alcanzaron, uno dormiría en la cama y otro en una colchoneta. Sin embargo, según la acusación pública, desde la primera noche el hombre se habría acostado en la misma cama que la mujer y la habría sometido a actos de carácter sexual, sin el consentimiento de la misma.

La mujer abandonó la casa días después e interpuso denuncia por los hechos. La Audiencia Provincial de Valencia juzgará el caso el próximo martes, 13 de octubre. La Fiscalía pide una pena de prisión de 10 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual

El martes también se iniciará un juicio popular por el homicidio de un hombre en su casa de Turís el 9 de julio de 2023, que recibió del acusado varios golpes en la cabeza y la cara y fue estrangulado.

Para el jueves está previsto un juicio por dos delitos de violación, dos delitos de lesiones en el ámbito familiar y un delito de maltrato habitual para un hombre al que se acusa de forzar sexualmente en dos ocasiones a su pareja sentimental, a la que habría tratado con desprecios y humillaciones constantes, controlando cómo iba vestida y cómo se comportaba. La Fiscalía solicita para él de forma provisional una pena de prisión de 21 años.

Por agresión sexual también se juzgará a un hombre, para el que la Fiscalía pide 10 años de prisión, por forzar a su víctima, tras contratar sus servicios sexuales, y amenazarla con deportarla y matarla.