Imagen de la V-21 a primera hora de este sábado. DGT

La caída de un cable de alta tensión obliga a cortar la V-21 entre Valencia y Port Saplaya: retenciones de más de 4 km

La autovía V-21 permanece cortada al tráfico este sábado en ambos sentidos entre València y Port Saplaya debido a la caída de un cable de alta tensión que se ha registrado esta madrugada.

A las 16.00 horas de este sábado todos los carriles permanecen cortados, desde las cuatro de la madrugada, y no hay previsión sobre cuándo podrá reabrirse al tráfico.

Los equipos técnicos trabajan para solucionar la incidencia, según ha informado la DGT a EFE.

Los vehículos se están desviando en el kilómetro 14 para que circulen por la CV-311 sentido València y por la A-7 y CV-35, según han detallado las mismas fuentes, y se están registrando más de 4 kilómetros de retenciones a la altura de Port Saplaya, sentido València.

Emergencias Comunitat Valenciana ha detallado en redes sociales que un incendio de vegetación declarado en Alboraia ha quemado unos cables de alta tensión, lo que ha provocado su caída sobre la V-21.