Muere un motorista en Oliva (Valencia) tras chocar con el coche en el que viajaba la hija de Luis Enrique

Un joven de 20 años que circulaba por la N-332, en el término de Oliva (Valencia), ha muerto en la tarde de este jueves después de que un coche colisionara contra él.

El vehículo lo conducía un conocido jinete escocés de 40 años, campeón olímpico, que ha sido imputado por un delito de homicidio imprudente. Al parecer, realizó una maniobra indebida.

Junto a él, en el coche iba de copiloto Sira Martínez, hija del exseleccionador y actual entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez. Ambos han resultado ilesos en el accidente.

El siniestro mortal se produjo alrededor de las 20 horas del jueves. El motociclista se vio sorprendido por la maniobra antireglamentaria del vehículo, que se lo llevó por delante y salió despedido. Al parecer, realizó un giro para incorporarse a la otra vía.

El joven, de nacionalidad española, falleció en el acto. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del Samu, pero solo pudieron confirmar su muerte. El test de droga y alcohol al conductor dieron negativo.