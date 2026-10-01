Cinco detenidos, dos menores, por la agresión racista grabada en vídeo en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta relación con la primera agresión racista denunciada recientemente en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, en la madrugada de un domingo mientras se celebraban las fiestas en el municipio.

Se trata de cinco hombres, dos de ellos menores de edad, y fueron arrestados entre ayer y este jueves, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Los tres adultos pasarán este viernes a disposición judicial.

Precisamente este martes, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por este asunto en un acto, ya avanzó que la Guardia Civil tenía a varios "identificados" por esta agresión.

Se trata de una agresión supuestamente por motivos racistas a un hombre magrebí por parte de un numeroso grupo de jóvenes. Los agentes disponían de un vídeo en el que se había grabado toda la escena para identificar a los participantes en la agresión para proceder a su detención.

El mismo colectivo que denunció esta agresión, Valldigna Antifeixista, denunció posteriormente una segunda agresión que tuvo lugar el mismo día, unos 20 minutos más tarde, a un joven de 20 años, de ascendencia senegalesa, por parte de varias personas. Esta segunda víctima sufrió una fractura en la mandíbula y tuvo que ser operado.

En las imágenes difundidas en redes se ve cómo un grupo de jóvenes rodea a otro y, tras romperle una botella en la cabeza y derribarlo de una patada y varios puñetazos, le golpean reiteradamente.

Mientras el agredido se encuentra en el suelo varias personas graban la mencionada escena; cuando consigue levantarse y trata de huir, los agresores le persiguen y vuelven a golpearle.

Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación explicaron que los hechos ya se investigaban como delito de lesiones motivado por odio y que creían que entre los agresores podía haber menores de edad. Finalmente dos menores han sido detenidos.

Segunda agresión

En cuanto a la segunda agresión denunciada, el agredido es un joven con una familia "arraigada en Tavernes desde hace muchos años".

Además, según se detalló, la agresión se produjo "un cuarto de hora o media hora antes" que la del otro chico en una zona cercana a la casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna mientras se celebraban sus fiestas patronales.

Según contó, la familia quería presentar una denuncia formal por la agresión, que, según parece, no fue llevada a cabo por las mismas personas que agredieron al otro joven.

"Los agresores aparentemente no fueron los mismos, según el vídeo que está circulando -por redes-, pero se están investigando ambas agresiones por la Guardia Civil", indicaron desde la asociación.