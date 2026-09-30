La Guardia Civil halla el cuerpo de un hombre flotando sin cabeza ni extremidades en la costa de Sagunto (Valencia)

La Guardia Civil y el Instituto de Medicina Legal de Valencia trabajan para identificar el cuerpo de un hombre localizado este lunes en avanzado estado de descomposición frente a la costa de Sagunto.

Según ha confirmado EFE, el cuerpo fue encontrado a una milla de la playa de la Almardà, después de permanecer durante un periodo prolongado en aguas del Mediterráneo, tal y como apuntan los primeros indicios de la investigación.

El cadáver no tenía cabeza, manos ni pies y tampoco llevaba ropa, circunstancias que complican las labores de identificación por parte de los investigadores.

Según avanzó Las Provincias, el aviso llegó alrededor de las 13:00 horas desde una embarcación recreativa. Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil acudieron a la posición indicada, recuperaron los restos y los trasladaron a su base en el Club Náutico de Valencia.

Tras la alerta, la tripulación de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia se desplazó hasta las coordenadas indicadas para proceder al rescate del cadáver y trasladarlo a su base en las dependencias del Club Náutico de Valencia.

Por estas mismas circunstancias, la única vía factible para determinar la identidad de la víctima será a través del cotejo biológico.

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