"Maricón", "tú vas a morir": una brutal pelea entre tres personas deja a un cuarto hombre herido en Moncada (Valencia)

Una pelea a golpes entre al menos tres hombres durante la noche de este lunes dejó a una cuarta persona herida en Moncada (Valencia), después de que varios vecinos alertaran de la discusión.

Durante el enfrentamiento se escuchan gritos de "maricón", "moro de mierda" y amenazas de "tú vas a morir", según se presencia en un vídeo que grabaron varios testigos y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas de la Policía Local y otras dos de la Guardia Civil, que intervinieron en el altercado y ahora tratan de investigar las circunstancias de lo sucedido.

Además de las personas implicadas en la reyerta, que obligó a las autoridades a cortar la calle, un cuarto hombre que se encontraba sentado en uno de los bares de la zona resultó herido.

El afectado tuvo que ser trasladado al centro de salud para recibir atención médica.

Agresiones racistas

Hace apenas una semana, Tavernes de la Valldigna condenó dos agresiones racistas ocurridas durante las fiestas del municipio.

En las imágenes difundidas en redes se observa cómo un grupo de jóvenes rodea a otro chico y, tras romperle una botella en la cabeza y derribarlo de una patada y varios puñetazos, le golpean reiteradamente.

Mientras la víctima se encuentra en el suelo varias personas graban la mencionada escena. Cuando consigue levantarse y trata de huir, los agresores le persiguen y vuelven a golpearle.

Fueentes cercanas a la investigación explicaron a Efe que los hechos se investigan como delito de lesiones motivado por odio y trasladaron que entre los agresores puede haber menores de edad.

‼️ El col·lectiu Valldigna Antifeixista denuncia una doble agressió racista a un home senegalés i un altre magribí a Tavernes de la Valldigna.

✍️ https://t.co/UcTWnIjlnc pic.twitter.com/2iraHiblZK — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 24, 2026

La segunda agresión racista se produjo a un joven senegalés la misma noche. Así lo aseguró a Efe un portavoz de Tavernes Antifeixista, Marc Trigo, que detalló que el joven senegalés acabó con la mandíbula rota y fue ingresado en el hospital.