Investigan dos agresiones racistas, una de ellas grabada en vídeo, en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

La Guardia Civil investiga una posible agresión racista cometida el pasado fin de semana en la localidad de Tavernes de la Valldigna (Valencia) tras haberse publicado un vídeo de la misma en redes sociales.

Tal y como han detallado fuentes de la Guardia Civil a EFE, en estos momentos están tratando de identificar a los implicados que aparecen en el vídeo para su posterior detención.

De igual manera, la Policía Local ha confirmado también que durante las fiestas del municipio, el pasado sábado, hubo una agresión "de un grupo de jóvenes a un chaval de origen árabe".

En las imágenes difundidas en redes se ve como un grupo de jóvenes rodea a otro, aparentemente de origen magrebí, y, tras romperle una botella en la cabeza y derribarlo de una patada y varios puñetazos, le golpean reiteradamente.

Mientras el agredido se encuentra en el suelo varias personas graban la mencionada escena; cuando consigue levantarse y trata de huir, los agresores le persiguen y vuelven a golpearle.

Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación han explicado a EFE que los hechos se investigan como delito de lesiones motivado por odio y que creen que entre los agresores puede haber menores de edad.

‼️ El col·lectiu Valldigna Antifeixista denuncia una doble agressió racista a un home senegalés i un altre magribí a Tavernes de la Valldigna.

✍️ https://t.co/UcTWnIjlnc pic.twitter.com/2iraHiblZK — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 24, 2026

Según las mismas fuentes, la versión facilitada a los investigadores por testigos presenciales es que la víctima, con signos de haber consumido alcohol, molestó a unas chicas antes de que se produjera la agresión grupal contra él.

Por otro lado, Tavernes Antifeixista también ha denunciado una segunda agresión racista a un joven senegalés en la localidad que se produjo en la misma noche de la agresión al joven magrebí.

Así lo ha asegurado a EFE un portavoz de la asociación, Marc Trigo, que ha detallado que el joven senegalés acabó con la mandíbula rota tras la agresión del pasado sábado y fue ingresado en el hospital, donde evoluciona bien de las lesiones sufridas.

Según Trigo, se trata de un joven con una familia "arraigada en Tavernes desde hace muchos años" y que la agresión se produjo "un cuarto de hora o media hora antes" que la del otro chico en una zona cercana a la casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, que celebraba el pasado sábado sus fiestas patronales.

Según contó, la familia quiere presentar una denuncia formal por la agresión, que, según parece, no fue llevada a cabo por las mismas personas que agredieron al otro joven.

"Los agresores aparentemente no fueron los mismos, según el vídeo que está circulando -por redes-, pero se están investigando ambas agresiones por la Guardia Civil", ha indicado Trigo.

Comunicado del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado este jueves en el que manifiesta su condena de los hechos "ante la aparición de un vídeo en que aparece una agresión física y conductas con posibles connotaciones racistas o xenófobas".

Los hechos que aparecen en el vídeo "están en manos de la Guardia Civil, que lleva a cabo las actuaciones e investigaciones correspondientes".

"En estos momentos, y atendiendo a que las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento no facilitará más información que pueda interferir en la investigación", han añadido.

"Tavernes es un pueblo diverso, acogedor y plural, donde conviven con normalidad familias de diferentes procedencias. Una convivencia construida durante muchos años gracias también al trabajo de un rico tejido asociativo y de voluntariados con entidades como Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Ayuda al Tercer Mundo o Manos Unidas, entre muchas otras, que contribuyen diariamente a la integración, el acompañamiento y la cohesión social", añade el Ayuntamiento.

Asimismo, incide en que, con la información disponible, se trata de "un hecho aislado que no representa la convivencia ni los valores de la sociedad vallera" y ha mostrado su voluntad de seguir colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y actuando dentro de sus competencias "con toda la firmeza necesaria".

"Tavernes es y continuará siendo un pueblo de convivencia, respeto y diversidad. Ante la violencia, el racismo y la xenofobia, tolerancia cero", concluye.

Dos concentraciones

Fuentes del Ayuntamiento han confirmado a EFE la concentración a las puertas de la Casa Consistorial en repulsa por las dos agresiones, supuestamente racistas, ocurridas durante las fiestas del municipio el pasado sábado.

Sobre las circunstancias de las agresiones, la asociación también indicó que se están investigando pero, a su juicio, lo que es "tan grave como la paliza física en sí son la cantidad de jóvenes que acompañaban el hecho, algunos menores, que grababan e insultaban".

Ha reprochado la "pasividad" de las instituciones y del Ayuntamiento en concreto, que "sabía de la agresión desde el mismo sábado y que sacó un comunicado ayer jueves", y ha añadido: "Creemos que lo sacó porque nosotros distribuimos el vídeo y denunciamos la agresión, porque es muy raro que tardaran cuatro días".