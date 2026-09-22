Los cinco detenidos por el tiroteo mortal entre dos clanes en Alzira pasan este martes a disposición judicial

La Policía Nacional ha detenido a un quinto hombre por su presunta relación con el tiroteo mortal entre dos familias ocurrido la madrugada del pasado domingo en Alzira (Valencia), en el que una persona resultó fallecida.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que esta quinta detención se ha producido en las últimas horas y han indicado que, al igual que las otras cuatro personas, será puesta este martes a disposición judicial.

Los hechos se produjeron alrededor de las 04:00 horas del domingo en el barrio de l'Alquerieta en Alzira, cuando los miembros de dos clanes iniciaron un tiroteo en el que falleció un hombre de 56 años.

Este lunes, dos viviendas de Alzira (Valencia) en las que residen familiares de las personas detenidas fueron incendiadas en el extrarradio de este municipio, según fuentes policiales y municipales, que indicaron que no se produjeron daños personales pero murió un caballo que había en el interior de una de ellas.



La Policía Nacional detuvo en un primer momento a cuatro hombres, tres de los cuales resultaron heridos de bala.

Uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente y su vida no corre peligro, mientras que los otros dos fueron dados de alta. Posteriormente, ya este lunes se ha detenido a una quinta persona.