La Policía Nacional frente al lugar donde un joven golpeó a su padrastro. Efe / Kai Försterling

Prisión provisional para el joven detenido acusado de matar a su padrastro con una mancuerna en Valencia

El juez titular de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia este lunes, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 23 años detenido por matar a golpes a su padrastro con una mancuerna el pasado 8 de septiembre.

El hombre, detenido el pasado viernes, queda investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los agentes detuvieron al presunto autor de los hechos, que permanecía en paradero desconocido, la tarde del pasado viernes, sobre las 18:50 horas, en la avenida de las Tres Cruces, tras ser alertados por un ciudadano que había reconocido las características físicas del sospechoso.

La Policía Nacional investiga desde el pasado 8 de septiembre la muerte violenta en el barrio de San Isidro de Valencia de un hombre de 50 años, de nacionalidad española, que fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza, producido por una pesa de ejercicio lanzada por su hijastro.

Según avanzó Levante-EMV, el joven se había fugado de la unidad psiquiátrica del Hospital General de Valencia, en el que había ingresado después de mantener un primer altercado con la víctima, durante un brote psicótico.

Tras esta fuerte discusión fue el padrastro quien llamó al 112 y se produjo la detención y el posterior ingreso hospitalario.

La Policía recibió entonces el aviso para desplazarse la vivienda, en la calle Arquitecto Segura, donde se encontraba la víctima.