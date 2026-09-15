Medios aéreos en un incendio, imagen de archivo.

Medios aéreos en un incendio, imagen de archivo. Efe / Ana Escobar

Sucesos INCENDIOS

Más de diez medios aéreos y terrestres tratan de extinguir un incendio forestal declarado en Tuéjar (Valencia)

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

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Septiembre no da tregua a los incendios. Más de 14 medios aéreos y terrestres se han movilizado hasta la localidad valenciana de Tuéjar para sofocar un fuego declarado sobre las 16:00 de este martes.

El incendio ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

La situación 1 del PEIF se activa cuando una emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

Por el momento, son 14 los medios aéreos trabajando en la extinción, tres dotaciones y seis BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuatro autobombas, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, voluntarios de Chelva y Titaguas, así como dos Unidades de Prevención y efectivos de Guardia Civil y Policía de la Generalitat.