Más de diez medios aéreos y terrestres tratan de extinguir un incendio forestal declarado en Tuéjar (Valencia)

Septiembre no da tregua a los incendios. Más de 14 medios aéreos y terrestres se han movilizado hasta la localidad valenciana de Tuéjar para sofocar un fuego declarado sobre las 16:00 de este martes.

El incendio ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

La situación 1 del PEIF se activa cuando una emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

( 18:30h) #IFTuéjar:



➡️Es mobilitzen set unitats terrestres amb 7 autobombes més de @GVAbforestals de les províncies de València i Castelló per a sumar-se a les tasques d'extinció.



📹Nou vídeo de la unitat helitransportada de bombers forestals amb imatges aèries preses a les… pic.twitter.com/ZGIQslEm6I — Emergències 112CV (@GVA112) September 15, 2026

Por el momento, son 14 los medios aéreos trabajando en la extinción, tres dotaciones y seis BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuatro autobombas, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, voluntarios de Chelva y Titaguas, así como dos Unidades de Prevención y efectivos de Guardia Civil y Policía de la Generalitat.