A prisión un hombre de 44 años detenido por presuntamente apuñalar a una mujer en Carcaixent (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, y el juez ha ordenado su ingreso en prisión, por el intento de asesinato de una mujer a la que apuñaló en reiteradas ocasiones en Carcaixent (Valencia).

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de septiembre, cuando el detenido contactó con la víctima, una mujer colombiana de 44 años, para hacerle una oferta de trabajo como cuidadora de una persona mayor en la referida localidad.

Según ha informado la Comandancia Provincial, el autor recogió a la víctima en el apeadero de la estación del tren.

Después la llevó a una zona diseminada donde, ya de noche, sacó un cuchillo de cocina que había cogido antes de salir de casa y atacó con él a su víctima.

Pese a que la mujer trató de defenderse, recibió múltiples heridas, varias de ellas en zonas vitales. "La agresión tuvo tanta fuerza que acabó rompiendo el cuchillo", han señalado las mismas fuentes.

El ruido de un coche aproximándose interrumpió el ataque e hizo que el autor de los hechos huyera de la escena del crimen.

Posteriormente, los ocupantes del vehículo encontraron a la víctima, la atendieron y alertaron a las autoridades.



Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaron en el lugar y recabaron los primeros datos sobre el agresor. Finalmente, con la llegada de los servicios médicos, la mujer fue trasladada de urgencia para su atención.

Los investigadores empezaron a analizar en ese mismo momento el lugar de los hechos, recabaron información de varios testigos que escucharon gritos y obtuvieron imágenes de videovigilancia.

También encontraron el arma, un cuchillo de cocina y el móvil de la víctima, que durante el ataque había lanzado el autor para tratar de evitar que la mujer pudiera ser socorrida.

Al día siguiente, los agentes acudieron al hospital y lograron entrevistarse brevemente con la víctima, que les facilitó el teléfono, una ubicación y una imagen del presunto autor de los hechos.

Además, obtuvieron un informe médico que acreditaba la gravedad de las heridas.

El agresor fue detenido en la localidad de Alfafar en menos de 24 horas. Se trata de un hombre de 44 años, de nacionalidad colombiana, y con un expediente de expulsión ordenado desde hace más de un año.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el detenido queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato en grado de tentativa, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

La investigación fue llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de Almussafes, quienes lograron acreditar que el hombre engañó desde un primer momento a su víctima con una oferta de trabajo inexistente.

También se demostró el ánimo homicida cuando salió de casa ya preparado con el cuchillo de cocina.

Tras su puesta a disposición judicial, el juzgado decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.