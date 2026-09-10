Detenidos por fugarse del hospital con su bebé recién nacida para evitar la tutela de Servicios Sociales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a los padres de una recién nacida que se fugaron del hospital tras dar a luz para evitar que los Servicios Sociales de la Generalitat asumieran la tutela de la menor.

En la operación también se ha arrestado al abuelo, tras presuntamente ayudar a cometer la acción, según ha informado Jefatura en un comunicado.

A los padres se les imputa, además, un delito de estafa y a la madre, el de usurpación de estado civil.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto, cuando se recibió la información en la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Exposición de que una mujer con identidad falsa había abandonado el hospital un día después de haber dado a luz.

Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a la chica que había estado de parto. Dos años antes ya había dado a luz con una identidad falsa siendo menor de edad, y fue asignada la tutela a la Administración valenciana.

También se averiguó que a finales del mes de julio la administración ya había emitido sobre la madre una alerta hospitalaria por situación de posible riesgo o desamparo de neonato y retención hospitalaria, motivo por el que ambos progenitores, ante la posible retirada de la tutela y ayudados por el abuelo de la menor, abandonaron el hospital y huyeron del lugar.

Los investigadores del Grupo de Menores -GRUME- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia realizaron diversas pesquisas y, tras un arduo dispositivo de búsqueda, averiguaron el lugar donde se encontraban ocultos con la bebé.

Solicitaron entonces tanto la orden de entrada y registro del domicilio en cuestión para proceder a la detención de los investigados, así como también para obtener la restitución y la tutela de la menor por parte de la Sección de Protección de la Infancia de la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

Una vez allí, los agentes detuvieron a ambos padres y al abuelo como presuntos autores de un delito de sustracción de menor.

Los progenitores fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el abuelo quedó en libertad, siendo advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

Además, al padre ya le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos.