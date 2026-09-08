Un joven mata a su padrastro con una mancuerna tras fugarse de la unidad psiquiátrica del Hospital General de Valencia

El domicilio de la víctima en Valencia este martes EFE/ Kai Forsterling

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre cuyo cuerpo ha sido hallado a mediodía de este martes en una vivienda del barrio de San Isidro de València, según fuentes policiales.

La víctima, de nacionalidad española y 50 años, presentaba un golpe en la cabeza. Según avanzó Levante, el presunto asesino es el hijastro del fallecido.

Al parecer, el joven de 23 años habría matado a la pareja de su madre con una mancuerna, tras escaparse del Hospital General, donde estaba ingresado tras una primera agresión a la víctima, durante un brote psicótico.

Precisamente, tras esta fuerte discusión, fue el padrastro quien llamó al 112 y se produjo la detención y el posterior ingreso hospitalario.

Sobre las 14.15 horas, la Policía ha recibido el aviso para desplazarse la vivienda, en la calle Arquitecto Segura, donde estaba la víctima. El joven está siendo buscado por los agentes.