Detenida en Valencia una pareja por el homicidio de su bebé: la mujer le dijo a su suegro que lo enterraron en una caja

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja que estaba siendo investigada por el presunto homicidio de su hijo de 18 meses.

El abuelo paterno del menor fue el que denunció los hechos, tras recibir una llamada de su nuera en la que habría confesado que habían encontrado muerto al bebé y que lo habían enterrado en una caja de cartón, según publicó este miércoles el diario Levante.

El caso se complica debido a que los agentes no tienen confirmada la existencia del pequeño, ya que el abuelo paterno nunca lo habría visto ni en persona ni en vídeo.

Tras la denuncia del abuelo, los agentes se trasladaron al domicilio de la familia, en Tarragona, pero no hallaron ningún cuerpo. Sí encontraron 37 perros en situación de abandono y varios cadáveres de animales.

La pareja, natural de Castellón, tiene cinco hijos en total. Los dos mayores están bajo la tutela de la Generalitat Valenciana y los otros tres están ya con el abuelo paterno.

La brigada móvil de la Policía Nacional detuvo en la Estación del Norte de Valencia a la pareja a las 8.35 horas, según ha confirmado el cuerpo policial a EL ESPAÑOL.

Ambos tenían una requisitoria de un juzgado de Tarragona por un delito de homicidio y a lo largo de la tarde de este miércoles está previsto que pasen a disposición judicial.