Detenido por violar a una joven en la playa de La Malvarrosa (Valencia) y agredir a uno de los policías que lo atrapó

La Policía Local de Valencia ha detenido a un hombre cuando trataba de agredir sexualmente a una joven de 22 años en la playa de la Malvarrosa.

Los hechos se produjeron durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones de 'Akuarela', una de las discotecas ubicadas junto al Paseo Marítimo.

Tal y como ha avanzado Las Provincias y ha confirmado EL ESPAÑOL, el hombre se acercó a la joven que se encontraba en la playa después de haberse bañado en el mar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, cuando un agente de la Policía Local que patrullaba por la arena, a la altura de la posta 2, observó una discusión entre dos hombres cerca de una pareja que se encontraba en una hamaca.

Durante la discusión, uno de los varones se acercó al agente y manifestó que "no conocía de nada a la mujer y que el hombre estaba abusando de ella". Al escuchar estas palabras, el segundo implicado emprendió la huida por la playa.

El agente salió tras él y le dio el alto en varias ocasiones. Poco después llegó otro policía que consiguió interceptarlo, momento en el que el sospechoso reaccionó de forma violenta y arremetió contra el agente. Finalmente, los dos policías lograron reducirlo pese a su resistencia.

Mientras tanto, otra patrulla localizó al testigo de los hechos. Según su declaración, había visto previamente a una mujer que se encontraba ebria en la playa y observó cómo el hombre se acercaba a ella y, después de hablar con la joven, trató de agredirla sexualmente.

Ante lo ocurrido, los agentes procedieron a detener al sospechoso y activaron el protocolo establecido para casos de agresiones sexuales, dando aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una agente de la 7.ª Comisaría de Proximidad se entrevistó con la mujer, que se encontraba muy nerviosa y corroboró lo sucedido.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención, mientras que el detenido quedó a disposición de la Policía Nacional, encargada de continuar las diligencias.

Uno de los agentes que intervino en el arresto tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante el forcejeo con el detenido. Su parte médico fue incorporado a las diligencias de la investigación.