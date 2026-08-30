Valencia reabre este lunes la carretera de El Saler y las playas tras el incendio: se mantiene el refuerzo policial en la zona

La carretera de El Saler y las playas cerradas debido al incendio en el parque natural se reabrirán a partir de este lunes, según anunció este domingo el concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio forestal, el edil informó de que las carreteras 401 y CV-500 quedarán totalmente abiertas al tráfico a partir de las doce de la noche de este domingo.

Se recuperará la normalidad en la vía que da servicio a las pedanías de El Saler, Palmar y Perellonet y también el servicio de transporte público de la EMT con normalidad.

El fuego, que se dio por controlado el sábado a las 20.00 horas, ha arrasado unas 36 hectáreas y ha sido "el peor" incendio en la zona. Además, el incendio, que se declaró el jueves a mediodía y que obligó a desalojar la pedanía y los campings, según la investigación, ha sido intencionado, por lo que el Consistorio decidió reforzar la vigilancia por parte de la Policía Local, un refuerzo que se mantendrá durante los próximos días.

En cuanto a las playas y a la zona de bosque, se han reabierto con condicionantes. Así, se permite el paso por los acceso al bosque excepto en los viales y los aparcamientos de la avenida de la Gola Pujol desde la Torre 1 hasta la rotonda del restaurante Duna.

Además, el Camí Vell de la Devesa permanece cerrado así como estarán cerrados en Tallafoc de la Rambla, el Tallafoc dels Ferros y el tallafoc de la Calle. Sí se permitirá el acceso a los locales de hostelería de la playa y sus zonas de aparcamiento.

Estas medidas se adoptan porque durante los próximos días y hasta la extinción del incendio, los Bomberos de Valencia siguen trabajando en la zona.

Durante este domingo, están trabajando cuatro dotaciones de Bomberos Valencia, así como efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil que participan tanto en el control de los cortes de carretera, como en la vigilancia del parque natural.

Juan Carlos Caballero apuntó que los servicios municipales ya están trabajando en un plan "para recuperar la zona afectada y seguir protegiendo La Devesa de El Saler y todo el Parque Natural de la Albufera, el pulmón verde de la ciudad".