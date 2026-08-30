Asesinado a puñaladas un hombre de 45 años durante una pelea en un bar cerca del Hospital General de Valencia

Un hombre de 45 años ha sido asesinado con arma blanca durante una pelea en un bar en el barrio de Tres Forques cerca del Hospital General de Valencia.

La reyerta se produjo durante la madrugada del sábado, por motivos que todavía se están investigando.

Según ha avanzado el diario Las Provincias y ha confirmado EL ESPAÑOL, la Policía Nacional que se desplazó al lugar de los hechos detuvo al principal sospechoso, que había atacado a un hombre de origen peruano con un cuchillo.

La llamada, según fuentes policiales, se produjo antes de las doce de la noche y cinco minutos después, los agentes llegaron al lugar de los hechos. La víctima, con heridas de apuñalamiento, fue trasladada al hospital, donde murió sobre la una y media de la madrugada.

Tras las primeras averiguaciones, los agentes se trasladaron al domicilio del principal sospechoso, de nacionalidad española y 35 años de edad, que fue detenido, aunque fuentes del cuerpo precisaron a este periódico que el agresor está inmerso en un proceso de cambio de sexo, por lo que en su DNI todavía figura que es una mujer.