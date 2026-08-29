Buscan a dos adolescentes de 14 y 15 años desaparecidas desde hace cinco días en el municipio valenciano de Carcaixent

Dos adolescentes del municipio valenciano de Carcaixent llevan cinco días en paradero desconocido.

Se trata de dos menores, L. O. de 14 y M. A. F. 15 años, que desaparecieron el pasado 24 de agosto. Desde entonces, no se ha sabido nada de ellas, por lo que el Centro Nacional de Personas Desaparecidas activó un aviso de búsqueda, al que se sumó el Ayuntamiento de la localidad, según avanzó el periódico Levante.

Piden ayuda ciudadana para poder localizarlas y reclaman a cualquier persona que pueda tener algún tipo de información útil para la investigación que contacte inmediatamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el teléfono 062 de la Guardia Civil o el 116000 de Anar.

L. O. tiene una estatura de 165 centímetros, color de ojos marrones y el pelo rizado y castaño. Por su parte, la otra menor desaparecida mide 155 centímetros, sus ojos son marrones y su pelo castaño.