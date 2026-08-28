Noche "complicada" en el "peor" incendio de El Saler (Valencia): el perímetro apenas avanza, pero "preocupa" el viento

El perímetro del incendio de El Saler (Valencia) apenas ha avanzado durante la noche. Así lo ha confirmado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha señalado que los medios aéreos trabajan en la extinción desde primera hora de la mañana de este viernes.

El fuego ha arrasado 37 hectáreas en un perímetro de 5,42 kilómetros y el Cecopi, reunido a las 9 de la mañana, ha decidido que los evacuados no puedan regresar todavía, aunque ha subrayado que las casas no están en riesgo.

Tras una noche "muy complicada" según los responsables de la extinción, la previsión meteorológica para la jornada de este viernes no es favorable para la extinción, debido a que se prevén cambios de viento en mediodía que facilitarían la propagación del fuego.

En este sentido, han subrayado que todavía no se puede dar ni por estabilizado ni por controlado el incendio en el paraje natural y todavía hay llama en la zona quemada.

Diez medios aéreos, más de 40 medios terrestres y más de 270 efectivos continúan con las labores de extinción, según los datos facilitados por el responsable de Emergencias del Gobierno valenciano.

El incendio, declarado durante el mediodía del jueves por causas que están siendo investigadas, obligó a evacuar la pedanía de El Saler, una torre de apartamentos, el Centro de Recuperación de Fauna y los campings de la zona.

Evacuación

La evacuación de El Saler se vio precipitada en cuestión de pocas horas por el cambio en la fuerza y dirección del viento, que complicó las tareas de extinción del incendio en el parque natural.

En un primer momento, los efectivos de seguridad habían procedido al desalojo de la Torre 1, el edificio de apartamentos que más cerca estaba de las llamas. Sin embargo, el avance del fuego y la cercanía con campings y la localidad ha obligado a evacuar el lugar.

La evacuación se ha llevado a cabo a través de la carretera CV-500 hacia Valencia, tanto en vehículos propios como en autobuses de la EMT habilitados por el Ayuntamiento. Algunos han podido acudir directamente a sus domicilios en la ciudad y 161 han pasado la noche en la Fonteta.