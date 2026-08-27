Un incendio en El Saler (Valencia) obliga a movilizar dotaciones de bomberos y a desalojar una torre de pisos

El incendio declarado en la zona de la Gola de Pujol, en El Saler, ha obligado a movilizar varias dotaciones del cuerpo municipal de Bomberos del Ayuntamiento de València y medios aéreos de la Generalitat, según han informado desde el consistorio.

El fuego que se ha iniciado durante la mañana de este jueves ha obligado a cortar la carretera CV-500 y a desalojar una de las torres de apartamentos cercanas por prevención.

Concretamente, por parte de Bomberos València se han desplazado seis dotaciones y se han incorporado también tres medios aéreos de la Administración autonómica.

Además, se han activado los cañones Sideinfo de El Saler de forma preventiva y la Policía Local ha procedido a desalojar el parking y a controlar los accesos a la zona, han añadido las mismas fuentes.

La evolución de las llamas ha obligado también a cortar al tráfico la CV-500 (la carretera de El Saler) y a desalojar una de las torres de apartamentos por prevención. La Policía Local solicita buscar itinerarios alternativos para dirigirse por carretera a Valencia desde El Perellonet.

El Ayuntamiento ha pedido no acercarse a la zona afectada y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias", al tiempo que ha reclamado "máxima precaución para facilitar el trabajo de los equipos desplegados".

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha concretado que se han movilizado una unidad terrestre y una unidad helitransportada de los bomberos forestales, una autobomba, seis dotaciones, una ambulancia, tres vehículos y la unidad de drones de Bomberos València, así como una brigada forestal del Consorcio Provincial, tres medios aéreos, un agente medioambiental y una unidad de Policía autonómica.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en un mensaje en su cuenta de la red social X, ha asegurado que desde el Ayuntamiento siguen "muy pendientes" de la evolución del fuego.

Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que también se ha mostrado "muy pendiente", ha contactado con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, "para poner los medios del Estado a disposición del operativo" y ha pedido "mucha prudencia y seguir la información oficial".