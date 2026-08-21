Un incendio forestal causado por un rayo en Segorbe (Castellón) obliga a declarar la situación 1 del PEIF

Un incendio forestal declarado este jueves por un rayo en Segorbe (Castellón) ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Según ha informado el 112 CV en su cuenta de X, el incendio ha obligado a movilizar siete unidades y una autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, uno del de Castellón y cuatro agentes medioambientales.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Durante todo el jueves, además del incendio de Segorbe, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha intervenido en varios incendios asociados a rayos caídos durante las tormentas. Concretamente se declararon tres incendios forestales en las localidades de Alcúdia de Veo, Altura y Borriol.

Según ha informado el Consorcio en un comunicado, el incendio forestal de Alcúdia de Veo es el que ha presentado una "mayor complicación", y ha obligado a la intervención de tres medios aéreos, dos dotaciones de bomberos y un coordinador forestal del Consorcio y cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

También con motivo de las tormentas, se ha actuado en cinco incendios de vegetación, dos en la Vall d'Uixó, uno en Vinaròs, uno en Oropesa y otro en Almassora.

En total, se han movilizado nueve dotaciones del Consorcio, 12 unidades de bomberos forestales (dos de ellas helitransportadas) y cinco medios aéreos. Todos los incendios han sido extinguidos excepto el de Alcúdia de Veo y el de Borriol, en los que la evolución está siendo positiva.

En relación con las tormentas, se han producido otros dos servicios, retirando unas planchas metálicas caídas en Benicarló y un coche caído sobre unos coches en Peñíscola, sin daños personales.

Medios aéreos

Los medios aéreos se incorporan a primera hora de este viernes a las labores de control y extinción del incendio declarado este jueves por la tarde entre Gátova y Segorbe (Castellón).



Durante la noche han trabajado en este incendio once unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, dos de Castellón, dos brigadas forestales, una unidad de jefatura, un coordinador forestal de Valencia y otro de Castellón, una unidad de mando y un técnico forestal.

Noche de mucho trabajo en el #IFSegorbe por parte de todo el dispositivo conjunto de extinción de @BombersDipcas @BombersValencia y @GVAbforestals. A primera hora se incorporararán los medios aéreos. pic.twitter.com/NBPGpu9Y5E — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) August 21, 2026





Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha constituido en la localidad de Gátova, siguen la evolución del incendio el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el secretario autonómico de Emergencias e interior, Fernando Lasheras, el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, los jefes de Bomberos de Valencia y Castellón y los expertos que dirigen el operativo.



Según informó anoche el Consorcio Provincial de Castellón, el incendio evoluciona por una zona de acceso terrestre complicado, por lo que el amplio dispositivo está trabajando en los dos flancos que presenta el fuego.