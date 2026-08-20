Un joven de 22 años mata a su tío de una cuchillada en el corazón tras una pelea en un pub en Massanassa (Valencia)

Un joven ha sido detenido en la localidad valenciana de Massanassa tras acabar con la vida de su tío tras una disputa entre ambos durante la madrugada de este jueves.

Según han detallado fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, los hechos tuvieron lugar en un pub de la localidad donde ambos se enzarzaron en una discusión donde algunos de los presentes trataron de separarlos, la cual continuó fuera del propio establecimiento.

Tal y como ha avanzado Levante-EMV, la pelea entre ambos continuó en la calle hasta que supuestamente, según detallan, el joven de 22 años lanzó contra una farola a su tío y, tras golpearle, le asestó una puñalada en el corazón.

Los hechos han sucedido en el número 140 de la avenida de Blasco Ibáñez en Massanassa, donde han acudido patrullas tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes de la investigación, ambos eran de nacionalidad colombiana, el joven tiene 22 años de edad mientras que el fallecido tenía 43 años.

También aseguran que cuando los efectivos de seguridad han llegado el presunto homicida ya había abandonado el lugar y ha sido detenido mientras transitaba por la localidad de Alfafar.

El detenido, acusado de un delito de homicidio ha sido trasladado a dependencias del Instituto Armado, donde el equipo de Policía Judicial de Alfafar se ha hecho cargo de la investigación.

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