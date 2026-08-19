La Policía investiga el hallazgo de huesos en el alcantarillado de Nazaret (Valencia) y su posible origen humano

La Policía Nacional investiga el hallazgo de unos huesos en el alcantarillado del barrio valenciano de Nazaret, los cuales, según fuentes de la investigación, podrían ser de origen humano.

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, el hallazgo tuvo lugar este martes mientras operarios de una contrata municipal realizaban tareas de limpieza en los sumideros del barrio. Además, según ha asegurado el Ayuntamiento de Valencia, los trabajos estaban previstos desde hace meses.

Tras encontrar una bolsa con los restos óseos se dio parte al Cap i Casal y posteriormente agentes del grupo de Homicidios han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

También están a la espera de las pruebas practicadas a los huesos para determinar su origen y poder confirmar que son humanos, tal y como ha adelantado Las Provincias.

En un primer momento, tras encontrarlos, los agentes de la Policía Científica y el forense de guardia confirmaron que son humanos y descartaron que perteneciesen a algún animal. Sin embargo, todavía quedan pruebas por practicar para comprobar su origen y antigüedad.

Los huesos han sido trasladados a la Unidad de Antropología y Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde tratarán de determinar su antigüedad y extraer el ADN.

El siguiente paso de la investigación policial y forense será cotejar los perfiles genéticos de la base de datos de personas desaparecidas con el que esperan obtener de los huesos de Nazaret.