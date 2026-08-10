El incendio de Tírig (Castellón) queda estabilizado y los vecinos evacuados regresan a sus casas "sin ninguna restricción"

La dirección del Cecopi del incendio forestal de Tírig (Castellón) ha decidido que los vecinos evacuados de la localidad de Catí pueden regresar a sus casas "sin ningún tipo de restricción".

Sin embargo, según ha comunicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, para regresar deben evitar transitar por la carretera CV-128 entre ambas localidades, ya que permanece cortada para facilitar las tareas de los servicios de emergencia.

El incendio forestal de Tírig, declarado el pasado viernes, presentaba este lunes una evolución "muy favorable" y los servicios de emergencia han declarado que ya se encuentra estabilizado tras tres días activo.

En consecuencia, finaliza la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana y se desescala a situación 1.

Así lo han anunciado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director técnico del puesto de mando avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de este lunes por la tarde.

En esta reunión se ha recalculado el número de hectáreas afectadas, que desciende a un total de 754 en lugar de las 810 que se habían contabilizado este lunes por la mañana. De ellas, 404 corresponden a Tírig y 350 a la localidad de Catí.

La gran mayoría de las 754 hectáreas afectadas están en superficie forestal, hasta un total de 617. Además, según la última estimación, el perímetro del incendio asciende de 21 a 22,8 kilómetros.

La evolución ha continuado favorable este lunes por la mañana, con lo que "los habitantes de Catí van a poder volver sin ningún tipo de restricción" porque este municipio ya es "seguro para todos los vecinos".

El jefe del Consell ha explicado que la decisión de mantener cortada la CV-128 entre Catí y Tírig se debe a facilitar las tareas de los bomberos, que están "refrescando algunas zonas".

Como balance, Valderrama ha destacado el trabajo intenso de extinción en los últimos días, que ha ayudado a que haya "mejorado muchísimo" este incendio hasta darlo por estabilizado.

La delegada del Gobierno ha agradecido "el trabajo leal entre instituciones" y el esfuerzo de todos los efectivos, "con el fin fundamental de proteger a la población y de proteger también nuestro territorio".

"Los profesionales de las emergencias han demostrado, una vez más, que son unos grandes profesionales, que trabajan horas sin descanso en situaciones, en muchos casos, extremas", ha manifestado.

Y ha señalado que "estamos viviendo un verano en el que es evidente cómo incendios sucesivos han arrasado gran parte de nuestra comunidad, de nuestro territorio, y por lo tanto debemos seguir manteniéndonos alerta".

"Prudencia"

En esta línea, tanto la delegada del Gobierno como el conseller han pedido "máxima prudencia" de la ciudadanía ante el riesgo de incendios, ante la alerta meteorológica por tormentas de este lunes por la tarde y ante el eclipse solar total del próximo miércoles, una jornada en la que se espera una gran cantidad de desplazamientos en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, dado que el incendio sigue activo, la Diputació de Castelló agradece la prudencia y responsabilidad de los vecinos y ruega a la población seguir las indicaciones y protocolos establecidos por la Guardia Civil. Se recomienda no aproximarse al perímetro de los incendios y mantenerse informado solo por los canales oficiales.