Muere un hombre tras ser rescatado con signos de ahogamiento en una playa de Puçol (Valencia)

Un hombre de 39 años falleció este domingo tras ser rescatado con signos de ahogamiento en una playa de la localidad valenciana de Puçol, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 20:45 horas el CICU recibió un aviso para atender a un varón de 39 años que había sido sacado del agua con signos de ahogamiento.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad del SAMU y otra de Transporte No Asistido (TNA).

El equipo sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, sin obtener respuesta, por lo que finalmente confirmó el fallecimiento del bañista. Según el CICU, será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

Según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), la Comunitat Valenciana fue la segunda comunidad autónoma con el mayor número de fallecidos en el mes de julio, con un total de 15 y solo por detrás de Cataluña, con 20 fallecidos.

En este año 2026, entre enero y julio, la cifra de víctimas mortales asciende hasta las 30, por detrás de Andalucía, Cataluña, Galicia y Canarias, respectivamente.

Estas cinco comunidades concentran así 203 de las 308 muertes por ahogamiento contabilizadas en España hasta el 31 de julio, lo que representa el 65,9% del total nacional.

En el conjunto del país, un total de 91 personas fallecieron durante julio, la misma cifra que en el mismo mes de 2025 y únicamente una menos que en junio de este año, que con 92 víctimas se mantiene como el mes con mayor mortalidad por ahogamiento de 2026.

Desde el comienzo de la temporada de baño, el pasado 15 de junio, España ha encadenado así dos meses con más de 90 fallecimientos en espacios acuáticos, coincidiendo con el incremento de la actividad en playas, piscinas, ríos y otros lugares de baño.